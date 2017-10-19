Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Раскрыт секрет брокколи
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
05:32 (мск), источник: Вести - Красноярск

Кандидатом на пост председателя Заксобрания края выдвинут Дмитрий Свиридов

Cтало известно имя кандидата на должность председателя Законодательного собрания Красноярского края. Партия «Единая Россия» на съезде выдвинула на это место Дмитрия Свиридова.

Источник: Reuters

Он является депутатом регионального парламента всего год, ранее избирался в Норильский городской совет, много лет работал на «Норильском никеле».

У Свиридова больше всего шансов занять пост председателя, поскольку его партия занимает подавляющее количество мест в парламенте. Напомним, ранее спикером законодательного собрания был Александр Усс, который теперь исполняет обязанности губернатора региона.

«Весь опыт, который связан и с городским советом, и с аппаратом горсовета, и главы Норильска, и все ранее занимаемые мною должности — весь этот опыт поможет мне справиться. Если мне будет оказано такое доверие», — подчеркнул депутат Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Клиент заколол парикмахера-узбека шампуром из-за плохой прически
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
Сенат Канады объявил о вступлении в силу «закона Магнитского»
Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию в Лиге чемпионов
СМИ: КНДР пообещала нанести по США «неожиданный» удар
Зюганов высказался о выдвижении Собчак в президенты
Власти Франции предъявили обвинение художнику Павленскому
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ Вице-чемпионы России не сумели последовать примеру «Спартака» и свой второй домашний матч в рамках группового турнира по делу проиграли
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
За три года цены на дачи просели на четверть
Элитная недвижимость будет доступнее благодаря субсидируемой ипотеке
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь