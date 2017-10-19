Кандидатом на пост председателя Заксобрания края выдвинут Дмитрий Свиридов

Он является депутатом регионального парламента всего год, ранее избирался в Норильский городской совет, много лет работал на «Норильском никеле».



У Свиридова больше всего шансов занять пост председателя, поскольку его партия занимает подавляющее количество мест в парламенте. Напомним, ранее спикером законодательного собрания был Александр Усс, который теперь исполняет обязанности губернатора региона.



«Весь опыт, который связан и с городским советом, и с аппаратом горсовета, и главы Норильска, и все ранее занимаемые мною должности — весь этот опыт поможет мне справиться. Если мне будет оказано такое доверие», — подчеркнул депутат Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

