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08:55 (мск), источник: VN.ru

Врио губернатора Андрей Травников поделился мнением о том, как решить мусорный вопрос

Борьба с несанкционированными свалками, организация цивилизованной системы обращения с отходами — по словам временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Травникова, в Год экологии эти направления работы относятся к числу самых важных.

Отвечая на вопросы журналистов во время субботника 14 октября, врио главы региона подчеркнул, что склоняется к такому способу решения проблемы, как сортировка. С одной стороны, это уменьшает объемы отходов, которые идут на захоронение, с другой — предполагает использование ценного сырья, которое содержится в мусоре.

— Я осторожно отношусь к технологии термической обработки — различным сжиганиям и так далее, — отметил Андрей Травников. — Хотя считаю, что за этим тоже будущее. Наука найдет способ безопасного уничтожения отходов путем термической обработки. Конечно, это значительно сокращает объемы захораниваемых «хвостов» и дает дополнительный эффект в выработке тепла, электроэнергии и других энергоресурсов.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 42 от 18 октября 2017 года.

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