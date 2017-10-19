Врио губернатора Андрей Травников поделился мнением о том, как решить мусорный вопрос

Отвечая на вопросы журналистов во время субботника 14 октября, врио главы региона подчеркнул, что склоняется к такому способу решения проблемы, как сортировка. С одной стороны, это уменьшает объемы отходов, которые идут на захоронение, с другой — предполагает использование ценного сырья, которое содержится в мусоре.

— Я осторожно отношусь к технологии термической обработки — различным сжиганиям и так далее, — отметил Андрей Травников. — Хотя считаю, что за этим тоже будущее. Наука найдет способ безопасного уничтожения отходов путем термической обработки. Конечно, это значительно сокращает объемы захораниваемых «хвостов» и дает дополнительный эффект в выработке тепла, электроэнергии и других энергоресурсов.