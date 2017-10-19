Сагинтаев сделал заявление по итогам переговоров с Кыргызстаном

«К примеру, наши таможенные органы выявляют факты недостоверного декларирования кыргызстанскими импортерами товаров из Китая при транзите через территорию Казахстана. Из-за этого мы несем прямые убытки. Кыргызстанская сторона согласилась поставленными нами вопросами. Премьер-министр гарантировал конструктивный подход к решению проблем, связанных с выполнением Кыргызстаном своих обязательств, а также с соблюдением экономических интересов пространства Евразийского экономического союза», — сказал Сагинтаев.