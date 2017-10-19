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07:36 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сагинтаев сделал заявление по итогам переговоров с Кыргызстаном

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подвел итоги прошедшей встречи с делегацией правительства Кыргызстана.

Источник: Reuters

По словам Сагинтаева, стороны обсудили проблемные вопросы двусторонних экономических отношений, касающиеся взаимодействия двух стран в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

«К примеру, наши таможенные органы выявляют факты недостоверного декларирования кыргызстанскими импортерами товаров из Китая при транзите через территорию Казахстана. Из-за этого мы несем прямые убытки. Кыргызстанская сторона согласилась поставленными нами вопросами. Премьер-министр гарантировал конструктивный подход к решению проблем, связанных с выполнением Кыргызстаном своих обязательств, а также с соблюдением экономических интересов пространства Евразийского экономического союза», — сказал Сагинтаев.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации на границе двух стран было принято решение с 00:00 19 октября обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-кыргызской границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых автотранспортных средств.

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