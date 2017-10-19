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09:43 (мск), источник: РБК

В Думе предложат сажать телефонных террористов на десять лет

В Госдуме подготовили поправки об ужесточении наказания за ложные звонки о заложенных бомбах, рассказали РБК в нижней палате. Депутаты хотят наказывать телефонных террористов лишением свободы на срок до десяти лет.

Источник: Reuters

Группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия») подготовила и в ближайшее время внесет на рассмотрение Думы поправки в УК, ужесточающие наказание для телефонных террористов. Об этом рассказал РБК источник в нижней палате и подтвердил сам Пискарев.

По действующей статье УК, «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» карается штрафом до 200 тыс. руб., исправительными работами или лишением свободы на срок до трех лет, а при наступлении тяжких последствий — до пяти лет.

Депутаты предложили дополнить статью новыми частями, в том числе о наказании за преступление, совершенное организованной группой лиц, рассказал источник РБК. «Санкция за подобные деяния для группы телефонных террористов может составить от пяти до десяти лет лишения свободы», — уточнил он.

Сейчас поправки проходят «окончательное согласование», подчеркнул Василий Пискарев. По его словам, документ готовился комитетом по безопасности совместно с силовиками и экспертами. «Эта мера необходима. От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян, понесли убытки предприятия, и очевидно, что эти звонки — никакая не детская шалость, а преступление, которое должно соответствующим образом наказываться», — сказал парламентарий.

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Депутаты также обсуждали увеличение штрафа за ложные сообщения о терактах с 200 тыс. до 500 тыс. руб., говорил РБК собеседник в комитете по безопасности и противодействию коррупции. А уголовную ответственность по уже действующим частям предлагали увеличить с трех до пяти лет, а в случае тяжких последствий — с пяти до семи лет.

Накануне про опасность телефонного терроризма говорил председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Этой проблеме «не придавали большого значения, думали — детское хулиганство, а оказалось, очень серьезная вещь, тем более сейчас, когда она приобрела характер просто вирусной инфекции», отметил правозащитник.

С 10 сентября по городам России прокатилась волна анонимных звонков о минировании разных зданий. Эвакуация людей проводилась из торговых центров, вокзалов, аэропортов, административных зданий и кинотеатров. Все сообщения о минировании оказались ложными.

По факту массовых ложных сообщений о бомбах в российских городах Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело. В начале октября глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомством установлены личности четырех подозреваемых, которые могли стоять за массовыми анонимными звонками о минировании зданий. Он уточнил, что «минеры» являются россиянами, но действуют из-за рубежа вместе с сообщниками на территории России.

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Как заявил РБК доктор юридических наук, заслуженный юрист России, генерал-лейтенант полиции в отставке Валерий Черников, предложенная депутатами санкция в десять лет оправданна, поскольку речь идет об организованной атаке. «Проблема перезрела», поскольку атаки носят массовый характер и создают серьезную общественную опасность, добавил он.

По мнению эксперта по безопасности Артема Куреева, для борьбы с «телефонными минерами» не хватает техники и компьютерных программ для экспресс-анализа голосов, на основании которого принимается решение об эвакуации здания. «По факту государство и бизнес несут колоссальный ущерб, но лица, против которых вводится закон, остаются для него неуязвимы [если они звонят с территории чужой страны, которая их не выдаст]. Поэтому необходимо пересматривать саму реакцию на анонимные звонки и разрабатывать алгоритм их анализа — это обойдется дешевле, чем терпеть ущерб от постоянных звонков неуязвимых террористов», — рассуждает Куреев.

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