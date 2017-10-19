Правила регулирования миграционных процессов утверждены в Алматы

Источник: Zakon.kz

Так, согласно законодательству РК место регистрации внутреннего мигранта является его юридическим адресом. Регистрация и снятие с регистрации внутренних мигрантов осуществляется путем внесения сведений в АИС «Население».

Факт регистрации и снятие с регистрации граждан РК и регистрационные данные о гражданах автоматически вводятся в базу данных «Население».

Внутренние мигранты, прибывшие временно — сроком свыше одного месяца, ставятся органами внутренних дел на учет по месту временного пребывания (проживания) в течение 10 календарных дней со дня прибытия, без снятия с регистрации по месту жительства.

Регистрация по месту жительства в жилище из государственного жилищного фонда или в жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, осуществляется с учетом норм предоставления жилищ в размере не менее 15 квадратных метров полезной площади на одного человека.

Регистрация места жительства, постановка на учет по месту временного пребывания (проживания) внутреннего мигранта осуществляется на основании документов, подтверждающих приобретение его в установленном порядке жилища в собственность либо свидетельствующих о получении его в пользование, в том числе по договору найма (аренды), поднайма, а также предоставляющих им право на вселение в жилище по иным основаниям, предусмотренным законодательством республики, по письменному согласию собственника жилища.

Регистрация по месту жительства близких родственников (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков), а также членов семьи собственника жилища осуществляется независимо от размера жилой площади.

Снятие с регистрации граждан по заявлению владельцев жилья в АИС «Население» осуществляется ответственным сотрудником уполномоченного органа по заявлению владельцев жилья, в день их обращения без предъявления личного заявления лица, снимаемого с регистрации, и его удостоверяющего личность документа.

В случае если при регистрации или снятии с регистрации были допущены нарушения законодательства РК, решение о регистрации или снятии с регистрации аннулируется территориальным подразделением уполномоченного органа, оформившим его, а также вышестоящим уполномоченным органом или судом.

Иностранным гражданам, временно пребывающие в стране свыше пяти календарных дней со дня пересечения государственной границы республики, необходимо иметь разрешение на временное проживание (регистрацию).

При этом регистрация иностранных граждан посредством АИС «РИГВП» осуществляется ответственным сотрудником уполномоченного органа по документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина, временно пребывающего на территории города Алматы, в день его обращения.

В момент регистрации и снятия с регистрации, осуществляется проверка граждан в автоматическом режиме на предмет криминальных ограничений по Республиканскому интегрированному банку данных розыска лиц.