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07:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Чернышев: Сбережение уникального озера Байкал — государственный приоритет

Сбережение уникального озера Байкал является государственным приоритетом, отметил депутат Государственной Думы, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Андрей Чернышев. По его словам, законопроект об экологической экспертизе, направленный на защиту Байкала, должен не только соответствовать природоохранному законодательству, сохранению уникальных природных богатств территории, но и обеспечивать достойные условия проживания жителям Байкальского региона. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе фонда «Сибирский характер».

Источник: IrkutskMedia.ru

Вопросы защиты озера и перспективы развития Байкальской природной территории депутат Госудумы обсудил на встрече с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, а также на заседании межфракционной группы «Байкал» в нижней палате парламента со своими коллегами Сергеем Теном, Николаем Будуевым, Михаилом Щаповым 17 октября.

«Самое глубокое озеро в мире. Крупнейший резервуар пресной воды на планете. Всемирное природное наследие ЮНЕСКО. Уникальная флора и фауна — более 700 видов эндемиков. Сберечь озеро для будущих поколений — государственный приоритет, который определен президентом нашей страны. 4 августа по итогам выездного совещания Владимиром Путиным были даны 12 поручений правительству РФ и главам двух регионов — Иркутской области и Бурятии. Озвученные вопросы находятся на контроле нашей Межфракционной группы. Нами разработан перечень первоочередных законодательных инициатив, в соответствии с поручениями главы государства, направленные на улучшение экологической и хозяйственной деятельности в Байкальском регионе. В частности, законопроект об экологической экспертизе, который в настоящее время находится в процессе обсуждения с министерством природных ресурсов РФ, предусматривает комплексные изменения, направленные на соблюдение интересов населения региона и сохранение экологического благополучия территории», — отметил Андрей Чернышев.

Новый проект закона предполагает внесение изменений в федеральные законы «Об экологической экспертизе» и «Об охране озера Байкал», а также Градостроительный кодекс РФ. Данные поправки позволят регламентировать проведение упрощенной экологической экспертизы для объектов социальной инфраструктуры, что значительно ускорит и удешевит ее прохождение.

«Помимо этого, проведение экологической экспертизы предложено передать с федерального на региональный уровень, — уточнил Андрей Чернышев.

Также, по словам участников заседания, следует обратить более пристальное внимание на выполнение пяти из 12 поручений президента РФ, находящихся в компетенции комитета по экологии и окружающей среде Госдумы. В их числе: вопрос о продлении срока реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы» и увеличении объемов ее финансирования; перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами в границах ЦЭЗ Байкальской природной территории, в земли населённых пунктов в связи с установлением границ лесных поселков в пределах фактически занятой такими поселками территории; создание минерализованных противопожарных полос и запрет их застройки в целях обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов; уточнение перечня объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня на Байкальской природной территории в целях упрощения строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры; определение правового режима территорий, на которых расположены населенные пункты, в границах национальных парков.

Следующее выездное Заседание МРГ «Байкал» по теме: «Вопросы совершенствования правового регулирования природоохранной деятельности на Байкальской природной территории» запланировано на 20 ноября в Улан-Удэ.

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