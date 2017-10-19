Чернышев: Сбережение уникального озера Байкал — государственный приоритет
Сбережение уникального озера Байкал является государственным приоритетом, отметил депутат Государственной Думы, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Андрей Чернышев. По его словам, законопроект об экологической экспертизе, направленный на защиту Байкала, должен не только соответствовать природоохранному законодательству, сохранению уникальных природных богатств территории, но и обеспечивать достойные условия проживания жителям Байкальского региона. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в