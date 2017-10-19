Мирзиёев ликвидировал госмонополиста в экспорте хлопка

Источник: Sputnik

На днях глава государства подписал указ, в рамках которого будет создана специальная Комиссия по разработке и реализации комплекса мер, связанных с упразднением холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт». Ее возглавил вице-премьер Зойир Мирзаев.

Созданная структура должна до конца октября подготовить предложения по дальнейшей организации управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности исходя из ликвидации госхолдинга.

Напомним, что «Узпахтасаноатэкспорт» был создан в конце октября 2015 года первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Компания была сформирована за счет объединения трех государственных структур — «Узпахтасаноат», «Узпахтаэкспорт» и «Узпахтаёг».

Тогда решение о создании единого государственного монополиста в сфере обосновывалось необходимостью создания единого комплекса по приемке и переработке хлопка-сырца, экспорту хлопкового волокна исходя из требований мирового рынка, повышения качества и конкурентоспособности хлопковой и масложировой продукции, а также широкого привлечения инвестиций, включая иностранные, для модернизации, технического и технологического перевооружения хлопкоочистительных и масложировых предприятий республики.

При этом глава государства в ходе своих селекторных совещаний в этом году не раз критиковал руководство холдинга за плохую работу по модернизации отрасли и реализации инвестиционных проектов, в том числе по созданию центров по переработке хлопка-сырца.