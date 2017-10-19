Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
В России изменится валютное законодательство
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Марьянов лечил алкоголизм по "особому" методу - СМИ
Миддлтон подчеркнула округлившийся живот платьем
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
СМИ: Порошенко раскритиковал националистов за «хаос» в Киеве
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
12Юбилей Эминема
08:42 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев ликвидировал госмонополиста в экспорте хлопка

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время будет ликвидирована монопольная государственная структура, специализировавшаяся на переработке и экспорте хлопка, а также продукции из него — «Узпахтасаноатэкспорт».

Источник: Sputnik

На днях глава государства подписал указ, в рамках которого будет создана специальная Комиссия по разработке и реализации комплекса мер, связанных с упразднением холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт». Ее возглавил вице-премьер Зойир Мирзаев.

Созданная структура должна до конца октября подготовить предложения по дальнейшей организации управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности исходя из ликвидации госхолдинга.

Напомним, что «Узпахтасаноатэкспорт» был создан в конце октября 2015 года первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Компания была сформирована за счет объединения трех государственных структур — «Узпахтасаноат», «Узпахтаэкспорт» и «Узпахтаёг».

Тогда решение о создании единого государственного монополиста в сфере обосновывалось необходимостью создания единого комплекса по приемке и переработке хлопка-сырца, экспорту хлопкового волокна исходя из требований мирового рынка, повышения качества и конкурентоспособности хлопковой и масложировой продукции, а также широкого привлечения инвестиций, включая иностранные, для модернизации, технического и технологического перевооружения хлопкоочистительных и масложировых предприятий республики.

При этом глава государства в ходе своих селекторных совещаний в этом году не раз критиковал руководство холдинга за плохую работу по модернизации отрасли и реализации инвестиционных проектов, в том числе по созданию центров по переработке хлопка-сырца.

Напомним, что Узбекистан занимает шестое место в мире по объемам производства хлопкового волокна и пятое — по его экспорту. Ежегодно в стране выращивается около 3,5 тысяч тонн хлопка-сырца, производится 1,1 миллиона тонн хлопкового волокна.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мирзиёев ликвидировал госмонополиста в экспорте хлопка
Стало известно, сколько будут стоить новые права и техпаспорт
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
Сенат Канады объявил о вступлении в силу «закона Магнитского»
Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию в Лиге чемпионов
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Зюганов высказался о выдвижении Собчак в президенты
Суд признал виновным экс-губернатора Новосибирска
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ Вице-чемпионы России не сумели последовать примеру «Спартака» и свой второй домашний матч в рамках группового турнира по делу проиграли
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь