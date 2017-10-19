Владивостокские депутаты проанализировали генеральный план развития города

Источник: Восток Медиа

Генеральный план развития приморской столицы, вызвавший горячие дебаты в городской думе Владивостока, может стать причиной снижения активности малого бизнеса — из-за поспешных выводов в контексте территориального зонирования. Кроме того, члены комитета по экономической политике и муниципальной собственности вместе с народными избранниками считают, что нужно делегировать депутатам больше полномочий, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне, 18 октября, состоялось заседание комитета по экономической политике думы Владивостока — на мероприятии присутствовали 20 народных избранников муниципальной власти, а также члены общественной палаты Приморья, представители прокуратуры, общественности и просто неравнодушные к судьбе города жители.

В повестку пошли такие вопросы, как процедура принятия и предмет предлагаемых изменений в генеральный план Владивостокского городского округа, который ещё в 2008 году утвердил предыдущий созыв думы столицы Приморья. Также народные избранники обсудили порядок прохождения публичных слушаний по проекту внесения изменения в правила землепользования, что коренным образом повлияет на будущее города. К слову, презентацию генплана провели сотрудники института-разработчика из Омска, ИТП «ГРАД».

«В ходе заседания от депутатов гордумы, и комитета в частности, поступила масса предложений и замечаний к разработчикам генплана. Например, согласно нему часть исконно жилой зоны “перешло” в статус общественно-деловой. Это очевидно приведёт к тому, что люди не смогут произвести какую-то реконструкцию или строительство на своих собственных участках. Кроме того, по жилой зоне очень мало разрешённых видов использования — ведь если предусмотрено только строительство самих домов, непонятно, почему не предполагается развитие хоть какой-то инфраструктуры. Я говорю не только о детсадах, школах — это новшество очень сильно ударит по малому и среднему бизнесу. Ведь теперь банально открыть киоск станет в разы сложнее», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» об итогах заседания председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности думы Владивостока Василий Васильев.

Василий Васильев добавил, что подобные решения могут привести к снижению экономической активности, и, как результат, снижению поступлений в бюджет, не говоря уже о рабочих местах.

Об организации процесса внедрения генерального плана в дальнейшую судьбу Владивостока, а также о том, какова во всём этом роль горожан и общественников, высказалась заместитель председателя думы, руководитель фракции «Единая Россия» Елена Новицкая. Она отметила, что публичные слушания по этой теме действительно организованы в соответствии с законом, открыты и доступны для любого жителя Владивостока. Причём без привязки к конкретному району проживания или месту проведения.