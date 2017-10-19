Владивостокские депутаты проанализировали генеральный план развития города
В ходе заседания народные избранники сделали разработчикам несколько замечаний.
В ходе заседания народные избранники сделали разработчикам несколько замечаний.
Генеральный план развития приморской столицы, вызвавший горячие дебаты в городской думе Владивостока, может стать причиной снижения активности малого бизнеса —
Накануне, 18 октября, состоялось заседание комитета по экономической политике думы Владивостока — на мероприятии присутствовали 20 народных избранников муниципальной власти, а также члены общественной палаты Приморья, представители прокуратуры, общественности и просто неравнодушные к судьбе города жители.
В повестку пошли такие вопросы, как процедура принятия и предмет предлагаемых изменений в генеральный план Владивостокского городского округа, который ещё в 2008 году утвердил предыдущий созыв думы столицы Приморья. Также народные избранники обсудили порядок прохождения публичных слушаний по проекту внесения изменения в правила землепользования, что коренным образом повлияет на будущее города. К слову, презентацию генплана провели сотрудники
«В ходе заседания от депутатов гордумы, и комитета в частности, поступила масса предложений и замечаний к разработчикам генплана. Например, согласно нему часть исконно жилой зоны “перешло” в статус
Об организации процесса внедрения генерального плана в дальнейшую судьбу Владивостока, а также о том, какова во всём этом роль горожан и общественников, высказалась заместитель председателя думы, руководитель фракции «Единая Россия» Елена Новицкая. Она отметила, что публичные слушания по этой теме действительно организованы в соответствии с законом, открыты и доступны для любого жителя Владивостока. Причём без привязки к конкретному району проживания или месту проведения.
«Продолжается поступление огромного количества предложений от жителей Владивостока. Нас волнует ситуация, касающаяся собственников очень старых домов, которые построены ещё в 30-е и 40-е годы: сегодня они не имеют возможности оформить свой земельный участок под этим домом, тем самым реализовав своё право на реконструкцию, расширение и многие другие процедуры. Таких примеров в нашем городе масса, а в таких домах нередко живут уже несколько поколений семей, и это важно учесть», — подытожила в беседе с журналистом агентства Елена Новицкая.