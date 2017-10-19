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07:57 (мск), источник: СуперОмск

Омские госавтоинспекторы помогли Буркову доехать до соцфорума

Врио губернатора Омской области Александр Бурков, судя по всему, вернулся из Москвы, где в министерствах здравоохранения и финансов России согласовывал субвенции в пользу региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В четверг, 19 октября, политик выехал в сторону омского правительства (скорее всего, на соцфорум «Инносиб-2017») из своего нынешнего места жительства в госдачах на улице Березовой. Правда, из-за утренних пробок от перекрытия Юбилейного моста дорога могла затянуться.

На помощь пришли госавтоинспекторы и перекрыли центральные магистрали города, что видно на видео.

Сегодня пройдет заседание правительства Омской области.

Отметим, что в пятницу, 20 октября, ожидается визит Буркова в город Тара, что на севере Омской области.

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