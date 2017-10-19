Омские госавтоинспекторы помогли Буркову доехать до соцфорума

В четверг, 19 октября, политик выехал в сторону омского правительства (скорее всего, на соцфорум «Инносиб-2017») из своего нынешнего места жительства в госдачах на улице Березовой. Правда, из-за утренних пробок от перекрытия Юбилейного моста дорога могла затянуться.