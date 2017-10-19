Омские госавтоинспекторы помогли Буркову доехать до соцфорума
Врио губернатора Омской области Александр Бурков, судя по всему, вернулся из Москвы, где в министерствах здравоохранения и финансов России согласовывал субвенции в пользу региона.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков, судя по всему, вернулся из Москвы, где в министерствах здравоохранения и финансов России согласовывал субвенции в пользу региона.
В четверг, 19 октября, политик выехал в сторону омского правительства (скорее всего, на соцфорум «Инносиб-2017») из своего нынешнего места жительства в госдачах на улице Березовой. Правда,
На помощь пришли госавтоинспекторы и перекрыли центральные магистрали города, что видно на видео.
Сегодня пройдет заседание правительства Омской области.
Отметим, что в пятницу, 20 октября, ожидается визит Буркова в город Тара, что на севере Омской области.