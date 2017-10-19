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08:06 (мск), источник: Publika.md

Лица, получающие соцпомощь, обязаны работать на благо общества

Лица, получающие соцпомощь в размере более 288 леев из гарантированного минимального ежемесячного дохода в 961 лей, обязаны работать на благо общества.

Источник: Publika.md

Количество рабочих часов рассчитают в зависимости от размера пособия, однако оно не превысит 40 часов в месяц. Такой законопроект одобрило накануне правительство.

«Получатели пособий обязаны согласиться на выполнение общественной работы. Иначе их право на получение соцпомощи придется проанализировать. Вовлечение получателей социальной помощи в общественные работы позволит выявить случаи, когда они фактически имеют неформальную работу, заняты в теневой экономике», — сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Стелла Григораш.

Закон касается не всех категорий получателей соцпомощи. От общественной работы освобождены граждане с противопоказаниями, инвалиды и пожилые люди.

Вид работ, количество рабочих часов, способ учета и проверки еще предстоит определить. Трудовой график будут составлять мэры населенных пунктов.

Подобная практика применяется во многих странах, в том числе в Румынии, Литве и США.

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