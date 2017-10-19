Лица, получающие соцпомощь, обязаны работать на благо общества

Количество рабочих часов рассчитают в зависимости от размера пособия, однако оно не превысит 40 часов в месяц. Такой законопроект одобрило накануне правительство.



«Получатели пособий обязаны согласиться на выполнение общественной работы. Иначе их право на получение соцпомощи придется проанализировать. Вовлечение получателей социальной помощи в общественные работы позволит выявить случаи, когда они фактически имеют неформальную работу, заняты в теневой экономике», — сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Стелла Григораш.