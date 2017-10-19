Лица, получающие соцпомощь, обязаны работать на благо общества
Лица, получающие соцпомощь в размере более 288 леев из гарантированного минимального ежемесячного дохода в 961 лей, обязаны работать на благо общества.
Лица, получающие соцпомощь в размере более 288 леев из гарантированного минимального ежемесячного дохода в 961 лей, обязаны работать на благо общества.
Количество рабочих часов рассчитают в зависимости от размера пособия, однако оно не превысит 40 часов в месяц. Такой законопроект одобрило накануне правительство.
«Получатели пособий обязаны согласиться на выполнение общественной работы. Иначе их право на получение соцпомощи придется проанализировать. Вовлечение получателей социальной помощи в общественные работы позволит выявить случаи, когда они фактически имеют неформальную работу, заняты в теневой экономике», — сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Стелла Григораш.
Вид работ, количество рабочих часов, способ учета и проверки еще предстоит определить. Трудовой график будут составлять мэры населенных пунктов.
Подобная практика применяется во многих странах, в том числе в Румынии, Литве и США.