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08:05 (мск), источник: VN.ru

Первые 33 человека приняли присягу гражданина РФ в Новосибирске

В Новосибирске впервые состоялась торжественная церемония принесения присяги гражданина России. В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве иностранец, приобретая гражданство РФ после 1 сентября, обязан приносить присягу.

Вчера, 18 октября, в отделе полиции Первомайского района Новосибирска состоялась первая торжественная церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации. В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве иностранный гражданин, приобретая гражданство РФ после 1 сентября 2017 года, обязан приносить присягу гражданина РФ.

«Присягу принесли 33 человека, — говорят в ГУ МВД по региону. — Большинство из новых граждан России — участники государственной программы по переселению соотечественников. Принося присягу, они поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Добавим, что в 2016—2017 годах по государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» в наш регион прибыли более 12 тысяч человек.

По числу прибывших соотечественников Новосибирская область по-прежнему сохраняет 1-е место в Сибирском федеральном округе и 5-е в России. «Привлечение в наш регион образованной и талантливой молодежи является приоритетным направлением программы, — сказали в областном министерстве труда. — Так, с начала прошлого года участниками программы стали 476 студентов — это более 40% от числа прибывших в возрасте до 25 лет».

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