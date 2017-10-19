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10:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области военные устроят ночные стрельбы

Военные из 50 соединений и воинских частей совершат марши на общевойсковые полигоны и ночные стрельбища в ЮВО, в том числе и в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, итоговая проверка военнослужащих пройдет в темное время суток в соответствии с приказом командующего войсками ЮВО генерала-полковника Александра Дворникова.

«Особое внимание представители комиссий обратят на эффективность применения личным составом приборов ночного виденья, коллиматорных прицелов и других приспособлений, предназначенных для ведения ночной стрельбы», — отметили в пресс-службе.

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