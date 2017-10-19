В Волгоградской области военные устроят ночные стрельбы
Военные из 50 соединений и воинских частей совершат марши на общевойсковые полигоны и ночные стрельбища в ЮВО, в том числе и в Волгоградской области.
Военные из 50 соединений и воинских частей совершат марши на общевойсковые полигоны и ночные стрельбища в ЮВО, в том числе и в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Особое внимание представители комиссий обратят на эффективность применения личным составом приборов ночного виденья, коллиматорных прицелов и других приспособлений, предназначенных для ведения ночной стрельбы», — отметили в