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08:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дмитрий Свиридов сменил Александра Усса на посту спикера Заксобрания

За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов.

Новым председателем Законодательного собрания Красноярского края стал Дмитрий Свиридов. Из 49 депутатов за него проголосовали 38 членов регионального парламента.

Всего за кресло спикера сегодня в рамках заседания очередной сессии боролись три претендента. Помимо Свиридова, кандидата от партии «Единая Россия», в бюллетене значились Иван Серебряков («Патриоты России») и Алексей Кулеш (ЛДПР). Все они до момента голосования представили свое видение управления парламентом.

Напомним, кресло спикера Заксобрания стало вакантным после того, как Александр Усс указом президента страны Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора края.

Дмитрий Свиридов был выбран кандидатом в спикеры накануне в рамках партийной конференции. До этого момента он являлся заместителем председателя Законодательного собрания. Ему 47 лет. Он офицер Военно-морского флота РФ, капитан 2 ранга. Три года был наблюдателем миссии ООН в Западной Сахаре. С 2004 года работал на различных должностях в Заполярном филиале ОАО «ГМК «Норильский никель». В прошлом году был избран депутатом краевого парламента.

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