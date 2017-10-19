Дмитрий Свиридов сменил Александра Усса на посту спикера Заксобрания

Новым председателем Законодательного собрания Красноярского края стал Дмитрий Свиридов. Из 49 депутатов за него проголосовали 38 членов регионального парламента.

Всего за кресло спикера сегодня в рамках заседания очередной сессии боролись три претендента. Помимо Свиридова, кандидата от партии «Единая Россия», в бюллетене значились Иван Серебряков («Патриоты России») и Алексей Кулеш (ЛДПР). Все они до момента голосования представили свое видение управления парламентом.

Напомним, кресло спикера Заксобрания стало вакантным после того, как Александр Усс указом президента страны Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора края.