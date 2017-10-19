Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: судмедэксперты выяснили точную причину смерти Марьянова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
«В этом что-то есть»: реакция политиков на заявление Собчак
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Эта обложка мне дорого обошлась": Кожевникова о Playboy
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Лобачева: Смерть Марьянова спланирована ради его наследства
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
СМИ: Порошенко ответил на захват вертолетной площадки радикалами
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
11:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В генплане Владивостока не нашлось места сокращенному пути в Китай

Владивосток, 19 октября, PrimaMedia.

Мост на мыс Песчаный, о строительстве которого во Владивостоке говорят с 2011 года, может не появиться тут и до 2036 года. Этот объект не отразили на генеральном плане городского округа из-за того, что мост не был включен ни в схему территориального планирования Приморского края, ни в федеральную схему в области транспорта. Об этом было заявлено на заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности гордумы, передает корр. ИА PrimaMedia.

Источник: PrimaMedia.ru

О том, что инфраструктура проекта «Большой Владивосток» включит себя и новый мост на полуостров Песчаный, горожанам в 2011 году рассказывал еще губернатор Сергей Дарькин. Тогда, по его словам, администрация края проводила переговоры с руководством РЖД, чтобы разработать проект нового сооружения — мост должен был быть с железнодорожными путями. Но следующий глава региона — Миклушевский — идею не оценил. На одной из «Больших встреч» он заявил, что никаких расчетов по данному объекту не имеется, потому мост на Береговое — это «больше фантазии, чем реальный план».

Как пояснил на заседании гордумы в среду, 18 октября, заместитель главы администрации Владивостока — начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, один из крупных питерских институтов еще в 2014 году разработал по заказу мэрии эскизный проект нового моста.

«Мы по этому вопросу даже были Китае, встречались с руководством провинции Цзилинь. Китайская сторона даже предлагала взять на себя обустройство четырехполосной бетонной дороги до нашей территории. Мы тоже были готовы строить, но на условиях софинансирования, ведь объект, получается, межмуниципальный», — рассказал Вильчинский.

Кстати, на некоторых проектах мост на Песчаный значится как часть международного транспортного коридора «Приморье-3». Как ранее заявлял вице-мэр Алексей Литвинов, низководный мост сократил бы расстояние до границы с Китаем до 80 км.

Но сокращенный путь в Китай, как это ни странно, на изменяемый генеральный план Владивостока не попал. Как пояснили представители ООО «ИТП «Град», предложение по мосту учтено, но упоминается он только в материалах по обоснованию: «Мы не можем показывать объект, который не утвержден ни в одном документе».

«Почему в нынешнем генплане не могут быть перспективные объекты, которые могут быть реализованы через несколько лет?», — поинтересовалась она.

Сотрудники ООО «ИТП «Град» объяснили, что требования законодательства изменились.

«Мы его отразили бы на новом генплане, если бы объект был включен в схему территориального планирования Приморского края либо в федеральную схему в области транспорта. Явно, что этот мост не будет объектом местного значения», — ответили они.

Вице-мэр Вильчинский подтвердил, в данном вопросе должна быть заинтересованность субъекта. И радостно отметил, что проект ВКАД заинтересовал нового врио губернатора.

«Мы не жадные, и готовы передать объект краю. Главное, чтобы город развивался», — подытожил он.

Напомним, строительство альтернативной автомобильной дороги (ВКАД) в обход краевого центра с мостами через пролив Босфор Восточный к островам Елена и Русский на днях обсудили на заседании Общественного экспертного совета по транспортной политике, в котором в должности врио губернатора края принял участие Андрей Тарасенко. По его словам, в планах — найти инвестора, который поможет реализовать проект строительства. «Реализация такого проекта позволит разгрузить район Эгершельд и в целом снимет нагрузку с Владивостока. Сейчас ищем инвестора, с китайской стороной уже начали переговоры — интерес есть», — сказал глава региона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Преподаватель школы креативного мышления ИКРА научит шевелить извилинами на Русском MeetUp
Девять с половиной причин поторопиться c ипотекой
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
Яровая предложила наказывать педофилов пожизненным заключением
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
ЦРУ уволило щенка Лулу из-за отказа искать взрывчатку
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
За три года цены на дачи просели на четверть
Элитная недвижимость будет доступнее благодаря субсидируемой ипотеке
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь