В генплане Владивостока не нашлось места сокращенному пути в Китай

Источник: PrimaMedia.ru

О том, что инфраструктура проекта «Большой Владивосток» включит себя и новый мост на полуостров Песчаный, горожанам в 2011 году рассказывал еще губернатор Сергей Дарькин. Тогда, по его словам, администрация края проводила переговоры с руководством РЖД, чтобы разработать проект нового сооружения — мост должен был быть с железнодорожными путями. Но следующий глава региона — Миклушевский — идею не оценил. На одной из «Больших встреч» он заявил, что никаких расчетов по данному объекту не имеется, потому мост на Береговое — это «больше фантазии, чем реальный план».

Как пояснил на заседании гордумы в среду, 18 октября, заместитель главы администрации Владивостока — начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, один из крупных питерских институтов еще в 2014 году разработал по заказу мэрии эскизный проект нового моста.

«Мы по этому вопросу даже были Китае, встречались с руководством провинции Цзилинь. Китайская сторона даже предлагала взять на себя обустройство четырехполосной бетонной дороги до нашей территории. Мы тоже были готовы строить, но на условиях софинансирования, ведь объект, получается, межмуниципальный», — рассказал Вильчинский.

Кстати, на некоторых проектах мост на Песчаный значится как часть международного транспортного коридора «Приморье-3». Как ранее заявлял вице-мэр Алексей Литвинов, низководный мост сократил бы расстояние до границы с Китаем до 80 км.

Но сокращенный путь в Китай, как это ни странно, на изменяемый генеральный план Владивостока не попал. Как пояснили представители ООО «ИТП «Град», предложение по мосту учтено, но упоминается он только в материалах по обоснованию: «Мы не можем показывать объект, который не утвержден ни в одном документе».

«Почему в нынешнем генплане не могут быть перспективные объекты, которые могут быть реализованы через несколько лет?», — поинтересовалась она.

Сотрудники ООО «ИТП «Град» объяснили, что требования законодательства изменились.

«Мы его отразили бы на новом генплане, если бы объект был включен в схему территориального планирования Приморского края либо в федеральную схему в области транспорта. Явно, что этот мост не будет объектом местного значения», — ответили они.

Вице-мэр Вильчинский подтвердил, в данном вопросе должна быть заинтересованность субъекта. И радостно отметил, что проект ВКАД заинтересовал нового врио губернатора.

«Мы не жадные, и готовы передать объект краю. Главное, чтобы город развивался», — подытожил он.