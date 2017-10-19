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08:38 (мск), источник: Podrobno.uz

Камилов и Рухани провели переговоры в Тегеране

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 18 октября провел переговоры с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, сообщает МИД Узбекистана.

Источник: Podrobno.uz

«В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах», — говорится в сообщении.

Подчеркивалось, что прошедшая 11 сентября 2017 года в Астане встреча и переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Ирана Хасана Рухани позволили определить пути расширения узбекско-иранских связей в различных областях.

«Состоялся также обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной политики», — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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