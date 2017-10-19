Камилов и Рухани провели переговоры в Тегеране

Источник: Podrobno.uz

«В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах», — говорится в сообщении.

Подчеркивалось, что прошедшая 11 сентября 2017 года в Астане встреча и переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Ирана Хасана Рухани позволили определить пути расширения узбекско-иранских связей в различных областях.