Камилов и Рухани провели переговоры в Тегеране
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 18 октября провел переговоры с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, сообщает МИД Узбекистана.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 18 октября провел переговоры с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, сообщает МИД Узбекистана.
«В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической,
Подчеркивалось, что прошедшая 11 сентября 2017 года в Астане встреча и переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Ирана Хасана Рухани позволили определить пути расширения
«Состоялся также обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной политики», — отметили в