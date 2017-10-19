Дмитрий Азаров даст первое большое интервью в качестве главы региона
В четверг, 19 октября, в прямом эфире телеканала «Россия-24» выйдет программа «Главная тема» с участием руководителя Самарской области Дмитрия Азарова.
В четверг, 19 октября, в прямом эфире телеканала «Россия-24» выйдет программа «Главная тема» с участием руководителя Самарской области Дмитрия Азарова.
Прямой эфир начнется в 19:00.
Программа также будет транслироваться в прямом эфире в Тольятти — на телеканале «ВАЗ ТВ».
Вопросы главе региона можно оставить:
— на гостевой сайта tvsamara.ru;
— по телефону горячей линии: 926−11−22;
— в аккаунтах ГТРК «Самара» в соцсетях;
— с помощью бесплатного мобильного приложения телекомпании.