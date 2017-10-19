Потапов вместе с Рощупкиным вступили в профсоюз УВЗ
Генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов и исполнительный директор корпорации Владимир Рощупкин вступили в профсоюз предприятия.
Генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов и исполнительный директор корпорации Владимир Рощупкин вступили в профсоюз предприятия.
Об этом стало известно Накануне.RU от источников на заводе.
Сегодня проходит встреча Потапова с коллективом в Нижнем Тагиле. Руководитель корпорации продолжает становление эпохи открытости на УВЗ, отмечают источники.
Также напомним, что 18 октября Потапов провел встречу с депутатами гордумы.