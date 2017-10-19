Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Раскрыт секрет брокколи
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
СМИ: Порошенко раскритиковал националистов за «хаос» в Киеве
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
08:45 (мск), источник: Nakanune.ru

Потапов вместе с Рощупкиным вступили в профсоюз УВЗ

Генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов и исполнительный директор корпорации Владимир Рощупкин вступили в профсоюз предприятия.

Об этом стало известно Накануне.RU от источников на заводе.

Сегодня проходит встреча Потапова с коллективом в Нижнем Тагиле. Руководитель корпорации продолжает становление эпохи открытости на УВЗ, отмечают источники.

Также напомним, что 18 октября Потапов провел встречу с депутатами гордумы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Перенос храма святой Екатерины к драмтеатру назвали мудрым решением. Но проект требует адаптации
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
Сенат Канады объявил о вступлении в силу «закона Магнитского»
Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию в Лиге чемпионов
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Зюганов высказался о выдвижении Собчак в президенты
Суд признал виновным экс-губернатора Новосибирска
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ Вице-чемпионы России не сумели последовать примеру «Спартака» и свой второй домашний матч в рамках группового турнира по делу проиграли
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
За три года цены на дачи просели на четверть
Элитная недвижимость будет доступнее благодаря субсидируемой ипотеке
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь