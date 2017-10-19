В Прикамье будет создан региональный рейтинг управляющих компаний
Созданный рейтинг будет обновляться ежеквартально.
Созданный рейтинг будет обновляться ежеквартально.
На заседании правительства Пермского края принято решение о создании регионального рейтинга управляющих компаний. Сегодня их в крае работает 377.
Оценивать будут по разным направлениям, среди которых, например, количество проверок, проведённых по обращениям граждан, наличие или отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, общее финансовое благополучие.
Созданный рейтинг будет обновляться ежеквартально.