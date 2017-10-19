В Узбекистане внедрят систему лицензирования врачей

Источник: Kommersant.uz

Для устранения имеющихся в этом направлении недостатков намечено внедрить систему лицензирования деятельности всех специалистов государственного и частного сектора здравоохранения.

«Поступающие от населения обращения свидетельствуют о том, что в сфере предстоит сделать еще многое в плане обеспечения качественными и доступными лекарственными средствами, охраны материнства и детства, совершенствования экстренной медицинской помощи, дальнейшего улучшения первичного звена здравоохранения, развития частного сектора и специализированной медицинской помощи», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В числе актуальных проблем — недостаточный уровень качества медицинских услуг, оказываемых населению в регионах, отметил глава государства.

Необходимо признать, что население вынуждено приезжать в Ташкент из областей для получения высокотехнологичной медицинской помощи, что вызывает нарекания людей.

Для решения этой проблемы из числа ведущих специалистов столицы, выступивших с инициативой работать в областях, были отобраны 134 кандидата. Они направлены на руководящие должности в многопрофильные медицинские центры областей, в том числе детские больницы, эндокринологические, кардиологические, противотуберкулезные, кожно-венерологические диспансеры, филиалы онкологических центров, больницы инфекционных заболеваний.

Еще одна проблема связана с работой службы скорой медицинской помощи. В этом направлении предстоит еще многое сделать. Ощущается нехватка транспортных средств, имеются перебои в снабжении лекарствами.

Если в 2016 году действовало 806 станций и подстанций скорой медицинской помощи, то в 2017 году их число превысило 2 100. Это играет важную роль в своевременном прибытии бригад скорой помощи по каждому вызову.

На совещании отмечалась необходимость повышения не только качества оказываемых в этом направлении услуг, но и культуры населения по пользованию этими услугами.

Кроме того, президент отметил необходимость улучшения охвата патронажем населения, особенно в сельской местности, укрепления материально-технической базы учреждений первичной медико-санитарной помощи и обеспечения их тесного взаимодействия со стационарными учреждениями. Ответственным лицам даны соответствующие поручения по дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения.