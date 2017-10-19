Южноуральским главам запретили брать отпуск в начале отопительного сезона
На совещании при губернаторе обсудили проблемы теплоснабжения.
На совещании при губернаторе обсудили проблемы теплоснабжения.
Главам муниципалитетов Южного Урала посоветовали не уходить в отпуск в начале отопительного сезона, если все проблемы не устранены, об этом шла речь на совещании с участием губернатора Бориса Дубровского 19 октября.
С докладом выступил заместитель главы региона Сергей Шаль, который подвёл промежуточные итоги работы. По его словам, все паспорта готовности в муниципалитетах должны быть оформлены до 15 ноября. Сергей Шаль отметил, что к некоторым муниципалитетам у Ростехнадзора есть множество замечаний, которые до сих пор не устранены.
«Столкнулись с ситуацией, что, если глава в отпуске, никто ничего не знает, никого нельзя найти. Прошу всех настроится на постоянную планомерную работу», — отметил Сергей Шаль.
«Недостаточно просто подписать документ, что всё готово. Обращаюсь к главам, которые ушли в отпуск.
Глава региона отметил, что тема готовности к отопительному сезону вновь будет поднята на областном совещании в декабре.