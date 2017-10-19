Южноуральским главам запретили брать отпуск в начале отопительного сезона

Главам муниципалитетов Южного Урала посоветовали не уходить в отпуск в начале отопительного сезона, если все проблемы не устранены, об этом шла речь на совещании с участием губернатора Бориса Дубровского 19 октября.

С докладом выступил заместитель главы региона Сергей Шаль, который подвёл промежуточные итоги работы. По его словам, все паспорта готовности в муниципалитетах должны быть оформлены до 15 ноября. Сергей Шаль отметил, что к некоторым муниципалитетам у Ростехнадзора есть множество замечаний, которые до сих пор не устранены. Вице-губернатор напомнил о ситуации, которая возникла в Троицке, Копейске и Красноармейском районе, где из-за слишком позднего начала подготовки к отопительному сезону проблемы решались в аварийном порядке.

«Столкнулись с ситуацией, что, если глава в отпуске, никто ничего не знает, никого нельзя найти. Прошу всех настроится на постоянную планомерную работу», — отметил Сергей Шаль.

«Недостаточно просто подписать документ, что всё готово. Обращаюсь к главам, которые ушли в отпуск. Почему-то каждый год мы ожидаем, что зима придёт только в феврале. Отдыхать надо, но только когда тепло в домах уже есть. Нам повезло, что похолодание отступило, у нас появилось время. Но всё должны были сделать заранее, в июле-августе Нужен системный подход, сосредоточьтесь на этой работе, в том числе на поиске компетентных подрядчиков», — резюмировал губернатор Борис Дубровский.