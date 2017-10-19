Китайский город Цицикар может стать городом-побратимом Казани

В Казанской ратуше прошла встреча представителей исполкома Казани с членами делегации из Цицикара (Китай). В ходе круглого стола стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма, спорта, бизнеса и образования. Первый заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова отметила, что Казань дружит с такими крупными городами КНР как Ханчжоу, Шэнчжэнь, Гуанчжоу, Чэнду.

«И, безусловно, мы всегда рады приветствовать новые возможности развития сотрудничества между Казанью и городами Китайской народной республики», — сказала она.

Глава делегации из КНР, заместитель секретариата народного правительства Цицикара Ян Цзицзюнь отметил, что для Китая очень важно сотрудничество с Казанью.

«Мы считаем, что эта встреча хороший шанс для выстраивания новых проектов. Цицикару очень хотелось бы подписать соглашение о побратимских отношениях с вашим городом», — сказал он.