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09:45 (мск), источник: СуперОмск

В Москве Бурков выбивал для Омска школы и больницы

Врио губернатора Омской области Александр Бурков поделился итогами командировки в Москву.

Источник: РИА "Новости"

Как оказалось, там он не только участвовал в совещании по вопросам ЖКХ, но и провел переговоры с федеральными Минфином и Минсельхозом. В частности, речь шла о финансовой поддержке нашего региона на 2018 год. Софинансирование, по словам Буркова, необходимо в социальной сфере и в аграрном комплексе.

«Это был первый диалог с министерством строительства — встречался с Менем [главой], были переговоры с первым замом главы Минсельхоза, также обсуждались вопросы по межбюджетным отношениям в Минфине. Сейчас ведется речь о поддержке Омской области на 2018 год. Нам необходимо строительство школ и больниц. Мы должны попасть в федеральную программу, но, безусловно, будет и софинансирование с нашей стороны. Нам также необходима поддержка Минсельхоза. Мы видим, что у них объем поддержки с каждым годом сокращается, но тем не менее мы ищем какую-то нишу растениеводства, чтобы попасть в программу», — заявил Александр Бурков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Александр Бурков, вернувшись из Москвы, дал поручения по итогам совещания в правительстве России. Так, врио губернатора заявил, что в Омской области будут предприниматься меры, чтобы погасить долги бюджетных организаций перед ресурсными предприятиями. Глава региона уже дал поручение Минстрою разработать план конкретных мероприятий по снижению задолженности перед энергоснабжающими предприятиями.

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