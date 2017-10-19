В Москве Бурков выбивал для Омска школы и больницы

Как оказалось, там он не только участвовал в совещании по вопросам ЖКХ, но и провел переговоры с федеральными Минфином и Минсельхозом. В частности, речь шла о финансовой поддержке нашего региона на 2018 год. Софинансирование, по словам Буркова, необходимо в социальной сфере и в аграрном комплексе.

«Это был первый диалог с министерством строительства — встречался с Менем [главой], были переговоры с первым замом главы Минсельхоза, также обсуждались вопросы по межбюджетным отношениям в Минфине. Сейчас ведется речь о поддержке Омской области на 2018 год. Нам необходимо строительство школ и больниц. Мы должны попасть в федеральную программу, но, безусловно, будет и софинансирование с нашей стороны. Нам также необходима поддержка Минсельхоза. Мы видим, что у них объем поддержки с каждым годом сокращается, но тем не менее мы ищем какую-то нишу растениеводства, чтобы попасть в программу», — заявил Александр Бурков.