До Собчак. Кто раньше удивлял Россию на выборах президента?

Решение Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России на выборах 2018 года, пожалуй, определило самого неординарного участника президентской гонки. Разумеется, для того, чтобы стать кандидатом официально, Ксении Анатольевне предстоит еще пройти длинную процедуру. Но, положа руку на сердце, вряд ли ее не преодолеет успешно человек, чье заявление о намерении участвовать в выборах президента прозвучало в главном выпуске новостей на одном из главных федеральных телеканалов.

История президентских выборов в России знает немало неординарных и даже странных претендентов на пост главы страны. Поговорим о тех из них, чьи имена попадали в избирательные бюллетени.

1991 год. Альберт Макашов

Источник: РИА "Новости"

В первых выборах президента тогда еще РСФСР принял участие не просто генерал, а действующий военачальник.

Альберт Макашов на момент выборов являлся командующим войсками Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа.

На выборах Макашов представлял Компартию, если точнее, ее радикально настроенное крыло. Результат — 3,74 процента голосов и 5-е место.

От командования округом Макашов был отстранен через два месяца за поддержку ГКЧП. Спустя два года, осенью 1993-го, он принял активное участие в противостоянии с Борисом Ельциным на стороне российского парламента. После расстрела Белого дома был арестован, в феврале 1994 года вышел по амнистии. Затем был депутатом Госдумы от КПРФ и в этом качестве фигурировал в ряде громких скандалов. К концу первого десятилетия XXI века политическая карьера генерала Макашова практически завершилась.

1996 год. Владимир Брынцалов

Источник: РИА "Новости"

Владелец фармацевтической компании ЗАО «Брынцалов-А» по части яркости во время предвыборной гонки 1996 года мог дать сто очков вперед даже Владимиру Жириновскому.

Брынцалов сулил избирателям золотые горы, хвалился собственным богатством, особняком, физическими достоинствами молодой супруги, парадными портретами, написанными знаменитым художником Александром Шиловым.

Состояние Брынцалова к тому времени оценивалось в 2 миллиарда долларов.

Но для российских избирателей, которые в ту пору были сосредоточены на физическом выживании в условиях тяжелейшего экономического кризиса, эпатаж Брынцалова оказался чрезмерным. В итоге — 0,16 процента голосов и 10-е место.

В 2004 году Брынцалов пытался вновь включиться в президентскую гонку, но на сей раз не прошел регистрацию.

1996 год. Михаил Горбачев

Источник: РИА "Новости"

Не включить в этот список первого и последнего президента СССР нельзя. Потому что его участие в президентских выборах 1996 года многих действительно потрясло.

Найти политика с большим отрицательным рейтингом в стране было сложно — здесь Горбачев, пожалуй, не мог сравниться даже с Борисом Ельциным.

Вся президентская кампания Горбачева проходила на фоне вопроса: «Он что, действительно, это делает?».

Он действительно это сделал — 0,51 процента голосов и 7-е место по итогам выборов.

2000 год. Умар Джабраилов

Источник: РИА "Новости"

В 2000 году кандидатом на пост президента России стал уроженец Чечено-Ингушской АССР, предприниматель Умар Джабраилов. Он был выдвинут инициативной группой избирателей «Сила разума».

Участие Джабраилова в президентской гонке на фоне военной кампании в Чечне было сильным ходом российской власти, который призван был показать, что в правовом поле есть возможности для успешной карьеры для всех.

Сенсационным результат Джабраилова не стал — 0,10 процента голосов и 11-е место по итогам выборов.

О Джабраилове вспомнили в 2017 году, когда он был задержан в московском отеле «Four Seasons», после того как в своём номере открыл огонь из наградного пистолета. По счастью, стрелял бывший кандидат в президенты не в людей, и все обошлось. «У меня был нервный срыв, я не причинил никакого вреда, так чуть-чуть погулял. Я сожалею о случившемся. Приношу извинения тем, кому я доставил неудобства… Но как мужчина поступил правильно», — пояснил Джабраилов интервью.

2004 год. Олег Малышкин

Источник: РИА "Новости"

На выборах 2004 года постоянные участники президентской гонки Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский решили не бросать вызов явному фавориту Владимиру Путину, и от КПРФ и ЛДПР были выставлены другие кандидаты.

Владимир Вольфович выдвинул бывшего начальника собственной охраны, а затем заместителя по партии Олега Малышкина.

В первую очередь, страна узнала, что Малышкин — мастер спорта СССР по боксу и футболу. Жириновский сулил своему протеже 10 процентов голосов, и говорил, что в будущем Малышкин станет премьер-министром России.

Но в итоге все получилось скромнее — 2,02 процента голосов, 5-е по итогам выборов. Тремя годами позже Малышкин ушел из ЛДПР, а Владимир Жириновский объявил что бывший кандидат в президенты изгнан из партии «за грубое нарушение партийной дисциплины».

2008 год. Андрей Богданов

Источник: РИА "Новости"

На выборах 2008 года список кандидатов оказался самым коротким в истории. Помимо Дмитрия Медведева, и традиционных Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского, в избирательном бюллетене оказалось имя Андрея Богданова.

Богданов на выборах представлял Демократическую партию России, ратовал за европейский выбор и курс на интеграцию с Евросоюзом.

Критики заявляли, что Богданов — «искусственный» кандидат.

Если учесть, что Богданов известен как учредитель целого ряда политических партий, таких как «Народная партия России», «Коммунистическая партия социальной справеливости», «Гражданская позиция» и ряда других организаций, то стоит признать, что претензии не были лишены оснований.

В итоге Богданов набрал 1,3 процента голосов и ожидаемо занял 4-е место по итогам выборов.

2012 год. Михаил Прохоров

Источник: РИА "Новости"

В отличие от Владимира Брынцалова, миллиардер Михаил Прохоров к своему участию в выборах президента подошел чрезвычайно серьезно. Решение пойти на выборы Прохоров называл «возможно, самым серьёзным решением в своей жизни» и рассчитывал на поддержку «среднего класса в самом широком смысле этого слова».

В интервью телеканалу «Дождь» Прохоров говорил: «Если я стану президентом, я продам все свои активы и большую часть денег отдам на благотворительность. Мне страна дороже, а жалко у пчёлки».

Миллардеру действительно удалось заручиться серьезной поддержкой граждан, уставших от традиционного набора кандидатов. В Москве Прохоров и вовсе вышел на 2-е место.

Но предубеждение населения, особенно в регионах, относительно российских супербогачей никуда не делось. В итоге Прохорова обошел не только Владимир Путин, но и коммунист Геннадий Зюганов. С 7,98 процентами голосов Михаил Прохоров занял 3-е место.