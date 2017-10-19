До Собчак. Кто раньше удивлял Россию на выборах президента?
От командующего военным округом до начальника охраны Жириновского — кто боролся за высший пост.
От командующего военным округом до начальника охраны Жириновского — кто боролся за высший пост.
Решение Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России на выборах 2018 года, пожалуй, определило самого неординарного участника президентской гонки. Разумеется, для того, чтобы стать кандидатом официально, Ксении Анатольевне предстоит еще пройти длинную процедуру. Но, положа руку на сердце, вряд ли ее не преодолеет успешно человек, чье заявление о намерении участвовать в выборах президента прозвучало в главном выпуске новостей на одном из главных федеральных телеканалов.
История президентских выборов в России знает немало неординарных и даже странных претендентов на пост главы страны. Поговорим о тех из них, чьи имена попадали в избирательные бюллетени.
1991 год. Альберт Макашов
В первых выборах президента тогда еще РСФСР принял участие не просто генерал, а действующий военачальник.
На выборах Макашов представлял Компартию, если точнее, ее радикально настроенное крыло. Результат — 3,74 процента голосов и 5-е место.
От командования округом Макашов был отстранен через два месяца за поддержку ГКЧП. Спустя два года, осенью 1993-го, он принял активное участие в противостоянии с Борисом Ельциным на стороне российского парламента. После расстрела Белого дома был арестован, в феврале 1994 года вышел по амнистии. Затем был депутатом Госдумы от КПРФ и в этом качестве фигурировал в ряде громких скандалов. К концу первого десятилетия XXI века политическая карьера генерала Макашова практически завершилась.
1996 год. Владимир Брынцалов
Владелец фармацевтической компании ЗАО «Брынцалов-А» по части яркости во время предвыборной гонки 1996 года мог дать сто очков вперед даже Владимиру Жириновскому.
Состояние Брынцалова к тому времени оценивалось в 2 миллиарда долларов.
Но для российских избирателей, которые в ту пору были сосредоточены на физическом выживании в условиях тяжелейшего экономического кризиса, эпатаж Брынцалова оказался чрезмерным. В итоге — 0,16 процента голосов и 10-е место.
В 2004 году Брынцалов пытался вновь включиться в президентскую гонку, но на сей раз не прошел регистрацию.
1996 год. Михаил Горбачев
Не включить в этот список первого и последнего президента СССР нельзя. Потому что его участие в президентских выборах 1996 года многих действительно потрясло.
Вся президентская кампания Горбачева проходила на фоне вопроса: «Он что, действительно, это делает?».
Он действительно это сделал — 0,51 процента голосов и 7-е место по итогам выборов.
2000 год. Умар Джабраилов
В 2000 году кандидатом на пост президента России стал уроженец
Сенсационным результат Джабраилова не стал — 0,10 процента голосов и 11-е место по итогам выборов.
О Джабраилове вспомнили в 2017 году, когда он был задержан в московском отеле «Four Seasons», после того как в своём номере открыл огонь из наградного пистолета. По счастью, стрелял бывший кандидат в президенты не в людей, и все обошлось. «У меня был нервный срыв, я не причинил никакого вреда, так
2004 год. Олег Малышкин
На выборах 2004 года постоянные участники президентской гонки Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский решили не бросать вызов явному фавориту Владимиру Путину, и от КПРФ и ЛДПР были выставлены другие кандидаты.
В первую очередь, страна узнала, что Малышкин — мастер спорта СССР по боксу и футболу. Жириновский сулил своему протеже 10 процентов голосов, и говорил, что в будущем Малышкин станет
Но в итоге все получилось скромнее — 2,02 процента голосов, 5-е по итогам выборов. Тремя годами позже Малышкин ушел из ЛДПР, а Владимир Жириновский объявил что бывший кандидат в президенты изгнан из партии «за грубое нарушение партийной дисциплины».
2008 год. Андрей Богданов
На выборах 2008 года список кандидатов оказался самым коротким в истории. Помимо Дмитрия Медведева, и традиционных Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского, в избирательном бюллетене оказалось имя Андрея Богданова.
Богданов на выборах представлял Демократическую партию России, ратовал за европейский выбор и курс на интеграцию с Евросоюзом.
Если учесть, что Богданов известен как учредитель целого ряда политических партий, таких как «Народная партия России», «Коммунистическая партия социальной справеливости», «Гражданская позиция» и ряда других организаций, то стоит признать, что претензии не были лишены оснований.
В итоге Богданов набрал 1,3 процента голосов и ожидаемо занял 4-е место по итогам выборов.
2012 год. Михаил Прохоров
В отличие от Владимира Брынцалова, миллиардер Михаил Прохоров к своему участию в выборах президента подошел чрезвычайно серьезно. Решение пойти на выборы Прохоров называл «возможно, самым серьёзным решением в своей жизни» и рассчитывал на поддержку «среднего класса в самом широком смысле этого слова».
Миллардеру действительно удалось заручиться серьезной поддержкой граждан, уставших от традиционного набора кандидатов. В Москве Прохоров и вовсе вышел на 2-е место.
Но предубеждение населения, особенно в регионах, относительно российских супербогачей никуда не делось. В итоге Прохорова обошел не только Владимир Путин, но и коммунист Геннадий Зюганов. С 7,98 процентами голосов Михаил Прохоров занял 3-е место.
Спустя некоторое время миллиардер отошел от политики, и о его желании попытать счастья на президентских выборах еще раз пока не слышно.