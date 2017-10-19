Хабаровский краевой суд перенес слушание по делу Александра Витько на начало ноября

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Хабаровск, 19 октября, AmurMedia.

Хабаровский краевой суд сегодня, 19 октября, объявил о переносе слушания дела, фигурантом которого стал министр здравоохранения региона Александр Витько. Адвокаты, отстаивающие честное имя высокого чиновника, затребовали для изучения протокол заседания в первой инстанции. По некоторым данным, оно велось с нарушениями, сообщил корр. ИА AmurMedia защитник главы Минздрава Андрей Милюков.

— У нас есть информация, что в суде первой инстанции судья удалил из зала заседаний посторонних лиц и проводил закрытое судебное заседание. То есть, суд первой инстанции, рассматривая жалобу потерпевших, фактически закрыл судебное заседание. Одним из основных принципов уголовного судопроизводства является открытость и гласность. Мы обратили на это внимание, в связи с чем истребовали протокол для изучения. Решение о закрытости процесса может выноситься только в определенных случаях: если есть риск нарушения коммерческой, налоговой, банковской и тому подобной тайны в ходе заседания. В данном случае мы такого риска не видим, — пояснил Андрей Милюков.

Судебные тяжбы, участником которых стал министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько, идут с апреля. Информагентство сообщало, что специалисты регионального УФАС выявили нарушения в области госзакупок, обвинили Минздрав в нарушении закона о защите конкуренции, а ответственность «повесили» на главу ведомства. Но доказательств вины Витько силовики так и не предоставили.

Сейчас Александр Витько официально находится в отпуске, а его обязанности взял на себя Кирилл Пошатаев, ранее занимавший пост главврача ККБ #2. Формально Минздрав региона теперь возглавляют два человека. Но Александр Витько рассказал, что намеревается продолжить работу на своем посту.

— Я в отпуске, но хочу обратно на работу. Соскучился по делам, очень надеюсь вскоре вернуться и вновь приступить к своим обязанностям, — сообщил корр. ИА AmurMedia министр здравоохранения Александр Витько.