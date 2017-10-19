Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Путин предложил россиянам платить за медицину
СК о деле «пьяного мальчика»: спирт в крови появился после смерти
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
СМИ: Порошенко раскритиковал националистов за «хаос» в Киеве
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
09:53 (мск), источник: ИА REGNUM

Губернатор Челябинской области: «Мы готовим очень сбалансированный бюджет»

«Мы должны закончить 2018 год без привлечения коммерческих кредитов».

Челябинская область намерена обойтись без коммерческих кредитов в 2018 году. Об этом губернатор региона Борис Дубровский сообщил ТАСС на форуме «Открытые инновации».

«Я считаю, что мы готовим очень сбалансированный бюджет, — сказал губернатор. — Он у нас очень консервативный. Исходя из этого я считаю, мы должны закончить 2018 год без привлечения коммерческих кредитов, я ставлю такую задачу».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 21 сентября спикер Законодательного Собрания (ЗСО) Челябинской области Владимир Мякуш заявил, что выбранный курс развития экономики Челябинской области является правильным.

По его словам, направление социально-экономического развития будет продолжено.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Скончался актер Дмитрий Марьянов — биография
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
В Госдуме предложат сажать на 10 лет за телефонный терроризм
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Суд признал виновным экс-губернатора Новосибирска
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
За три года цены на дачи просели на четверть
Элитная недвижимость будет доступнее благодаря субсидируемой ипотеке
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь