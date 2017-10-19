Губернатор Челябинской области: «Мы готовим очень сбалансированный бюджет»

Челябинская область намерена обойтись без коммерческих кредитов в 2018 году. Об этом губернатор региона Борис Дубровский сообщил ТАСС на форуме «Открытые инновации».

«Я считаю, что мы готовим очень сбалансированный бюджет, — сказал губернатор. — Он у нас очень консервативный. Исходя из этого я считаю, мы должны закончить 2018 год без привлечения коммерческих кредитов, я ставлю такую задачу».