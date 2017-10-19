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09:55 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Врио губернатора высказал замечания о работе новосибирского здравоохранения

Инфраструктура поликлиники показалась Андрею Травникову не очень удобной.

Сегодня утром врио главы Новосибирской области Андрей Травников под видом рядового посетителя побывал в городской поликлинике № 27. О полученных впечатлениях он рассказал на своем первом брифинге в Новосибирске.

По словам нового руководителя региона, он был приятно удивлен отсутствием больших очередей в регистратуру и к узким специалистам.

«С другой стороны, я обратил внимание, что инфраструктура, здания и помещения поликлинической сети, даже в Центральном районе, достаточно давно застроенном и освоенном, не очень удобны. Очень много встроенных помещений, в том числе, как я выяснил, не собственных, а арендуемых помещений. Я столкнулся с ситуацией, когда две женщины не знали куда обратиться, пришли не по тому адресу и им пришлось идти в другое место. В регистратуре им пояснили, что это хоть и 27-я поликлиника, но у нее столько филиалов и вы не туда пришли», — поделился наблюдениями Андрей Травников.

После этого визита врио губернатора «задумался о консолидации площадей учреждений». Кроме того, по словам Андрея Травникова, пациентам не хватает информации о медицинских учреждениях. В частности, не у всех поликлинических отделений существуют интернет-сайты.

ГБУЗ Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» находится в центральной части Новосибирска.

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