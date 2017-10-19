Врио губернатора высказал замечания о работе новосибирского здравоохранения
Инфраструктура поликлиники показалась Андрею Травникову не очень удобной.
Инфраструктура поликлиники показалась Андрею Травникову не очень удобной.
Сегодня утром врио главы Новосибирской области Андрей Травников под видом рядового посетителя побывал в городской поликлинике № 27. О полученных впечатлениях он рассказал на своем первом брифинге в Новосибирске.
По словам нового руководителя региона, он был приятно удивлен отсутствием больших очередей в регистратуру и к узким специалистам.
«С другой стороны, я обратил внимание, что инфраструктура, здания и помещения поликлинической сети, даже в Центральном районе, достаточно давно застроенном и освоенном, не очень удобны. Очень много встроенных помещений, в том числе, как я выяснил, не собственных, а арендуемых помещений. Я столкнулся с ситуацией, когда две женщины не знали куда обратиться, пришли не по тому адресу и им пришлось идти в другое место. В регистратуре им пояснили, что это хоть и 27-я поликлиника, но у нее столько филиалов и вы не туда пришли», — поделился наблюдениями Андрей Травников.
После этого визита врио губернатора «задумался о консолидации площадей учреждений». Кроме того, по словам Андрея Травникова, пациентам не хватает информации о медицинских учреждениях. В частности, не у всех поликлинических отделений существуют
ГБУЗ Новосибирской области «Клиническая