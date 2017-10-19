Врио губернатора высказал замечания о работе новосибирского здравоохранения

«С другой стороны, я обратил внимание, что инфраструктура, здания и помещения поликлинической сети, даже в Центральном районе, достаточно давно застроенном и освоенном, не очень удобны. Очень много встроенных помещений, в том числе, как я выяснил, не собственных, а арендуемых помещений. Я столкнулся с ситуацией, когда две женщины не знали куда обратиться, пришли не по тому адресу и им пришлось идти в другое место. В регистратуре им пояснили, что это хоть и 27-я поликлиника, но у нее столько филиалов и вы не туда пришли», — поделился наблюдениями Андрей Травников.