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09:55 (мск), источник: VN.ru

Неправильную разметку увидел министр транспорта в Оби

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский проконтролировал качество выполненных работ по ремонту дорожного полотна на улицах Ломоносова и Вокзальной в городе Оби.

Реконструкция в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» подходит к своему завершению, впереди — устранение замечаний и работа приемочной комиссии.

Анатолий Костылевский начал инспектирование с улицы Ломоносова. Она является центральной в северной части Оби. «Все работы, запланированные по проекту, выполнены», — доложил министру глава города Александр Мозжерин. Помимо отремонтированных двух километров проезжей части и пешеходного тротуара, не обошли стороной и придорожную территорию. Совсем недавно здесь высадили липовую аллею.

Мозжерин также сообщил, что накануне в городе трудилась специальная комиссия, у которой возникло несколько замечаний по объектам. В свою очередь, Костылевский озвучил и свои. Так, например, региональный министр обратил внимание местных властей на то, что разметка пешеходного перехода нанесена в серые и желтые полосы вместо белых и желтых, как этого требует государственный стандарт. Возникли вопросы и по дорожным знакам. Мэр Оби пообещал все недочеты устранить.

Во время капитального ремонта не обошлось и без конфликтов. Летом жителей улицы Вокзальной напугали высокие бордюры, которые везде устанавливали в рамках «Безопасных и качественных дорог». Они бы серьезно мешали горожанам. Из-за этого пришлось даже приостановить работы. После коллективных обращений населения местная администрация внесла коррективы в проект. И от бордюров здесь отказались.

 — В процессе работ с местным населением возникали некоторые разногласия, касающиеся подъездов к их домам. Минтранс и власти Оби, опираясь на пожелания жителей, оперативно решили возникающие вопросы, — сообщил Анатолий Костылевский.

Он также отметил, что ремонт улицы Вокзальной стал самым трудоемким в муниципальном образовании. Рабочие провели капремонт 2,2 км дороги, уложив на место грунта и щебня асфальтобетон.

 — Мы довольны этой дорогой. Долго ее ждали. Сейчас вот территорию облагораживаем. Например, уже газон посеяли, — рассказал VN.ru местный житель Сергей Чурин. С ним согласились и в противоположном конце улицы: «Была грязь непролазная. А сейчас все сделали отлично. Ребятишки идут в школу и радуются».

Стоимость реализации всех мероприятий проекта составляет 82 млн рублей. Средства направлены из федерального, областного и местного бюджетов.

По итогам выезда в Обь Анатолий Костылевский отметил, что в целом по приоритетному проекту дорожные объекты в Оби находятся в высокой степени готовности.

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