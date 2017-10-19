Волгоград в четвёртый раз принимает более 200 послов общественной дипломатии

Целью проведения форума является поиск эффективных решений современных проблем мировой политики и укрепление международного сотрудничества. По инициативе губернатора Андрея Бочарова, Волгоград приобрёл статус одного из авторитетнейших мировых центров общественной дипломатии.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе гордумы Волгограда, в нынешнем форуме общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке» уже подтвердили участие более 200 делегатов из 9 стран мира. В числе участников — главы породнённых городов Волгограда, первые лица крупнейших международных и межрегиональных ассоциаций, российские и зарубежные представители власти, науки, общественности, известные эксперты и журналисты.

Торжественное открытие форума состоится 31 октября в волгоградском конференц-центре «Волга Холл». Здесь же в этот день пройдут две подиумные дискуссии — «Международные отношения в эпоху нестабильности: угрозы и возможности» и «Россия и Европа: перспективы отношений в меняющемся мире».

Программа второго дня включает в себя работу пяти круглых столов — «Дипломатия муниципалитетов: механизмы и формы взаимодействия», «Современные вызовы и угрозы безопасности: как им противостоять вместе?», «Будущее германо-российских отношений: новые горизонты», «Молодежная дипломатия» и «70 лет дипломатических отношений России и Индии: истории успеха». Заседания круглых столов пройдут одновременно на трех площадках — в конференц-центре «Волга Холл», Волгоградском государственном и медицинском университетах.