Дубровский потребовал у главы Миасса обеспечить школы безопасными «зебрами»

«На территории Челябинской области расположено 5489 пешеходных переходов, из них 1920 регулируемых, возле образовательных учреждений — 812 нерегулируемых и 156 регулируемых переходов, — отметил министр. — В настоящее время их обустройство ведется без предварительной разработки проектов. А выполнение поручения президента о реализации нового нацстандарта возможно только после паспортизации имеющейся улично-дорожной сети. Тогда и станет известен весь необходимый объем работ. Поручение должно быть исполнено независимо от выделения региональными властями субсидий на ремонт и содержание дорог. Поэтому в бюджетах 2018 года необходимо предусмотреть свое финансирование обустройства пешеходных переходов».

«В докладе несколько раз звучало — Миасс, Миасс, Миасс!» — объяснил губернатор свой выбор. Мэр ответил отрицательно, уточнив, что КСОДД Миасса должен быть разработан в первой половине 2018 года. Дубровский переключился на всех собравшихся глав. «У вас должно быть понимание того, где сосредоточить ресурсы, которых всегда будет не хватать, — заявил губернатор. — У кого-то возникает ощущение, что это сделать невозможно. Но я вас уверяю, когда мы все проанализируем, то окажется, что все можно сделать, если не гоняться за хвостами, а работать системно. Ставлю задачу в следующем году всем иметь КСОДДы и начинать работать по ним. В первую очередь необходимо приводить к нацстандарту пешеходные переходы там, где есть риски, где могут пострадать дети — возле школ и детских садов».