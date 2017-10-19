Дубровский потребовал у главы Миасса обеспечить школы безопасными «зебрами»

Особо внимания Дубровского удостоился глава Миасса Геннадий Васьков, как мэр муниципалитета с самой высокой в регионе смертностью из-за ДТП, передает корреспондент «ФедералПресс».
Вызову Васькова предшествовал доклад министра дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Микулика.
Микулик сообщил, что Челябинской области предстоит привести все пешеходные переходы к новым национальным стандартам, озвученным в 2016 году президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, изменения касаются в первую очередь требований к обустройству пешеходных переходов: оборудованию их искусственными неровностями, светофорами с кнопкой зеленого сигнала для пешеходов, дорожной разметки бело-желтого света, ограждений и других новшеств, призванных повысить безопасность.
«На территории Челябинской области расположено 5489 пешеходных переходов, из них 1920 регулируемых, возле образовательных учреждений — 812 нерегулируемых и 156 регулируемых переходов, — отметил министр. — В настоящее время их обустройство ведется без предварительной разработки проектов. А выполнение поручения президента о реализации нового нацстандарта возможно только после паспортизации имеющейся улично-дорожной сети. Тогда и станет известен весь необходимый объем работ. Поручение должно быть исполнено независимо от выделения региональными властями субсидий на ремонт и содержание дорог. Поэтому в бюджетах 2018 года необходимо предусмотреть свое финансирование обустройства пешеходных переходов».
По окончании доклада Дмитрия Микулика Борис Дубровский поднял с места главу Миасса Геннадия Васькова и осведомился, готова ли для его города комплексная система организации дорожного движения (КСОДД).
«В докладе несколько раз звучало — Миасс, Миасс, Миасс!» — объяснил губернатор свой выбор. Мэр ответил отрицательно, уточнив, что КСОДД Миасса должен быть разработан в первой половине 2018 года. Дубровский переключился на всех собравшихся глав. «У вас должно быть понимание того, где сосредоточить ресурсы, которых всегда будет не хватать, — заявил губернатор. — У кого-то возникает ощущение, что это сделать невозможно. Но я вас уверяю, когда мы все проанализируем, то окажется, что все можно сделать, если не гоняться за хвостами, а работать системно. Ставлю задачу в следующем году всем иметь КСОДДы и начинать работать по ним. В первую очередь необходимо приводить к нацстандарту пешеходные переходы там, где есть риски, где могут пострадать дети — возле школ и детских садов».