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10:12 (мск), источник: Om1.ru

Бурков сказал иностранным инвесторам: «Вэлкам!»

Новый временный губернатор рассказал о вкладе предпринимателей в решение государственных задач. Он надеется привлечь иностранные деньги в социальный бизнес.

Сегодня, 19 октября, на форуме «Инносиб» новый временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков раскрыл выгоду от реализации социальных проектов в бизнесе.

Он считает, что частник лучше знает, что не хватает в его селе или в городе: парикмахерской или детсада.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:

 — Практика Омской области показала, что когда мы вовлекаем в социальную сферу частников, мы видим, что они более эффективно адаптируются к запросам общества, они понимают, что нужно сегодня: услуги парикмахерской, детсада, пансионатов для престарелых или стоматологии. И такая избирательность дает возможность более эффективно работать. У нас в области мы создали 2700 мест для детишек от 3 до 7 лет в частных детсадах, благодаря чему выполнили один из указов президента и ушли от очередности. Поддержка со стороны региона была незначительная — несколько десятков миллионов.

Параллельно мы видим, что созданы 400 мест в пансионатах для пенсионеров от участников малого и среднего бизнеса. Сегодня социальными предпринимателями становятся люди с ограниченными возможностями, студенты. И мы видим синергетический эффект: с одной стороны, государство часть забот перекладывает на предпринимателей, а с другой, решает социальные задачи. Кроме того это создание рабочих мест.

Новый временный губернатор в качестве примера социального предпринимательства привел рабочий поселок Красный Яр.

 — 17 человек закончили школу социального бизнеса год назад, и на сегодня зарегистрировано 10 индивидуальных предпринимателей. Вы вдумайтесь. Там создана студия «Мьюзик», это находка предпринимателя. Ни один мэр бы такое не смог предложить, — подчеркнул Бурков.

Социальное предпринимательство для омской области «по Буркову» — это новые инвесторы, обмен опытом с зарубежными странами и другими городами, а также создание рабочих мест. Ранее губернатор отметил положительные результаты от частно-государственного партнерства в социальном бизнесе и публично сказал иногородним партнерам «Вэлкам!».

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