Бурков сказал иностранным инвесторам: «Вэлкам!»

Сегодня, 19 октября, на форуме «Инносиб» новый временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков раскрыл выгоду от реализации социальных проектов в бизнесе.

Он считает, что частник лучше знает, что не хватает в его селе или в городе: парикмахерской или детсада.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:

— Практика Омской области показала, что когда мы вовлекаем в социальную сферу частников, мы видим, что они более эффективно адаптируются к запросам общества, они понимают, что нужно сегодня: услуги парикмахерской, детсада, пансионатов для престарелых или стоматологии. И такая избирательность дает возможность более эффективно работать. У нас в области мы создали 2700 мест для детишек от 3 до 7 лет в частных детсадах, благодаря чему выполнили один из указов президента и ушли от очередности. Поддержка со стороны региона была незначительная — несколько десятков миллионов.

Параллельно мы видим, что созданы 400 мест в пансионатах для пенсионеров от участников малого и среднего бизнеса. Сегодня социальными предпринимателями становятся люди с ограниченными возможностями, студенты. И мы видим синергетический эффект: с одной стороны, государство часть забот перекладывает на предпринимателей, а с другой, решает социальные задачи. Кроме того это создание рабочих мест.

Новый временный губернатор в качестве примера социального предпринимательства привел рабочий поселок Красный Яр.

— 17 человек закончили школу социального бизнеса год назад, и на сегодня зарегистрировано 10 индивидуальных предпринимателей. Вы вдумайтесь. Там создана студия «Мьюзик», это находка предпринимателя. Ни один мэр бы такое не смог предложить, — подчеркнул Бурков.