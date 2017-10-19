Советник Буркова возьмет на вооружение доклад «Омич не хнычь!»

Глава местного правительства, поставивший своей целью сократить отток омичей в другие регионы, ознакомился с интересным докладом, который может помочь ему в достижении цели.

Так, специалист генеральный директор «Центра социального проектирования» Вячеслав Шоптенко опубликовал доклад под названием «Омич, не хнычь!». По его словам, в Омске слишком много пессимистично настроенных горожан, однако еще не все потеряно.

«В регионе много пессимистических настроений, но есть куда расти. У вас хороший спортивный менеджмент, есть возможности для развития городской среды. Так и хочется сказать «Омич, не хнычь». Нужна переориентация людей на региональный бренд. В Омской области сильно развит патернализм — люди ждут, что придет сильный представитель власти или компания — «Газпром», — отметил докладчик.