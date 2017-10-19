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10:13 (мск), источник: СуперОмск

Советник Буркова возьмет на вооружение доклад «Омич не хнычь!»

В четверг, 19 октября, в Омске стартовал форум «Инносиб-2017». Участие в мероприятии принял и врио губернатора Омской области Александр Бурков.

Глава местного правительства, поставивший своей целью сократить отток омичей в другие регионы, ознакомился с интересным докладом, который может помочь ему в достижении цели.

Так, специалист генеральный директор «Центра социального проектирования» Вячеслав Шоптенко опубликовал доклад под названием «Омич, не хнычь!». По его словам, в Омске слишком много пессимистично настроенных горожан, однако еще не все потеряно.

«В регионе много пессимистических настроений, но есть куда расти. У вас хороший спортивный менеджмент, есть возможности для развития городской среды. Так и хочется сказать «Омич, не хнычь». Нужна переориентация людей на региональный бренд. В Омской области сильно развит патернализм — люди ждут, что придет сильный представитель власти или компания — «Газпром», — отметил докладчик.

Наиболее заинтересован докладом оказался советник нового губернатора Олег Заремба. Вполне вероятно, политик возьмет доклад москвича на вооружение.

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