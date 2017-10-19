Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Секс сокращает жизнь
«Это и есть графа «Против всех»: Собчак о своем выдвижении
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
СМИ: Порошенко раскритиковал националистов за «хаос» в Киеве
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10:15 (мск), источник: СуперОмск

Депутаты одобрили бюджет Омска на 2018 год без лишних разговоров

Сегодня, 18 октября, финансово-бюджетный комитет ОГС вкратце рассмотрел проект бюджет Омска на 2018 год.

Доходы городской казны составят 14 млрд 77 млн рублей, расходы — 14,8 млрд рублей, дефицит — 9,8%, что является предельным значением.

«Заключение содержит прогноз социально-экономического развития Омска на 2018 год, основные направления бюджетной и налоговой политики, предварительные и ожидаемые итоги социально-экономического развития на 2017 год, оценка ожидаемого исполнения бюджета, проекты муниципальных программ и паспорт новой муниципальной программы на 2018 год о формировании комфортной среды», — пояснила замглавы депфина Ольга Илютикова.

После этого последовал вопрос от Алексея Саяпина, который вспомнил плановые параметры бюджета-2018, который обещал быть бездефицитным.

«При рассмотрении бюджета в 2016 году мы говорили, что нужно сокращать дефицит, в планах он был 680 млн. А сейчас мы возвращаемся опять к предельному дефициту. Почему мы не смогли сделать так, чтобы идти по плану, который был утвержден в прошлые годы?» — поинтересовался народный избранник.

Однако, ответа на его вопрос не последовало — поднять все интересующие и злободневные темы Саяпину и остальным парламентариям предложили на публичных слушаниях по бюджету, которые будут проходить в горсовете 10 ноября. Пока же было решено принять проект бюджета в первом чтении, признав его соответствие Решению ОГС № 74. В итоге 18 из 24 присутствующих депутатов проголосовали за такой вариант развития событий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
В Госдуме предложат сажать на 10 лет за телефонный терроризм
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Суд признал виновным экс-губернатора Новосибирска
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь