Депутаты одобрили бюджет Омска на 2018 год без лишних разговоров
Сегодня, 18 октября,
Сегодня, 18 октября,
Доходы городской казны составят 14 млрд 77 млн рублей, расходы — 14,8 млрд рублей, дефицит — 9,8%, что является предельным значением.
«Заключение содержит прогноз
После этого последовал вопрос от Алексея Саяпина, который вспомнил плановые параметры бюджета-2018, который обещал быть бездефицитным.
«При рассмотрении бюджета в 2016 году мы говорили, что нужно сокращать дефицит, в планах он был 680 млн. А сейчас мы возвращаемся опять к предельному дефициту. Почему мы не смогли сделать так, чтобы идти по плану, который был утвержден в прошлые годы?» — поинтересовался народный избранник.
Однако, ответа на его вопрос не последовало — поднять все интересующие и злободневные темы Саяпину и остальным парламентариям предложили на публичных слушаниях по бюджету, которые будут проходить в горсовете 10 ноября. Пока же было решено принять проект бюджета в первом чтении, признав его соответствие Решению ОГС № 74. В итоге 18 из 24 присутствующих депутатов проголосовали за такой вариант развития событий.