Депутаты одобрили бюджет Омска на 2018 год без лишних разговоров

Доходы городской казны составят 14 млрд 77 млн рублей, расходы — 14,8 млрд рублей, дефицит — 9,8%, что является предельным значением.

«Заключение содержит прогноз социально-экономического развития Омска на 2018 год, основные направления бюджетной и налоговой политики, предварительные и ожидаемые итоги социально-экономического развития на 2017 год, оценка ожидаемого исполнения бюджета, проекты муниципальных программ и паспорт новой муниципальной программы на 2018 год о формировании комфортной среды», — пояснила замглавы депфина Ольга Илютикова.

После этого последовал вопрос от Алексея Саяпина, который вспомнил плановые параметры бюджета-2018, который обещал быть бездефицитным.

«При рассмотрении бюджета в 2016 году мы говорили, что нужно сокращать дефицит, в планах он был 680 млн. А сейчас мы возвращаемся опять к предельному дефициту. Почему мы не смогли сделать так, чтобы идти по плану, который был утвержден в прошлые годы?» — поинтересовался народный избранник.