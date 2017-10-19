Аксенов: чиновники откровенно игнорируют просьбы людей
Глава Республики Крым подвел итоги поездки в Джанкойский район.
Глава Республики Крым подвел итоги поездки в Джанкойский район.
Накануне, за один день 18 октября, руководитель региона побывал в 10 населенных пунктах Джанкойского района.
Конечно же, за столь короткое время нельзя на 100% изучить обстановку на местах, но определенные выводы были сделаны.
Сергей Валерьевич на своей страничке в Facebook написал, что больше всего людей в Джанкойской районе, как впрочем и в других муниципалитетах полуострова, волнует доступность медицинского обслуживания, конфликты с местными МУПами, транспортная сфера и сфера ЖКХ.
— Еще раз обращаю внимание своих коллег на то, что большое количество претензий и вопросов можно было бы решить, проводя разъяснительную работу, — отметил глава РК.
И четко обозначил главную крымскую проблему, которая требует незамедлительного решения — доступность граждан к представителям органов власти.
— Доходит до того, что некоторые чиновники откровенно игнорируют просьбы людей, — возмутился Сергей Аксенов. — Крымчане должны видеть, что их готовы слушать и готовы помогать.