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10:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Аксенов: чиновники откровенно игнорируют просьбы людей

Глава Республики Крым подвел итоги поездки в Джанкойский район.

Источник: AP 2017

Накануне, за один день 18 октября, руководитель региона побывал в 10 населенных пунктах Джанкойского района.

Конечно же, за столь короткое время нельзя на 100% изучить обстановку на местах, но определенные выводы были сделаны.

Сергей Валерьевич на своей страничке в Facebook написал, что больше всего людей в Джанкойской районе, как впрочем и в других муниципалитетах полуострова, волнует доступность медицинского обслуживания, конфликты с местными МУПами, транспортная сфера и сфера ЖКХ.

— Еще раз обращаю внимание своих коллег на то, что большое количество претензий и вопросов можно было бы решить, проводя разъяснительную работу, — отметил глава РК.

И четко обозначил главную крымскую проблему, которая требует незамедлительного решения — доступность граждан к представителям органов власти.

— Доходит до того, что некоторые чиновники откровенно игнорируют просьбы людей, — возмутился Сергей Аксенов. — Крымчане должны видеть, что их готовы слушать и готовы помогать.

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