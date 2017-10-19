Кишинев и Киев утвердили план демаркации границы на 2018 год

Источник: Sputnik.md

Сообщается, что 17—18 октября в Кишиневе состоялось 60-е заседание совместной украино-молдавской демаркационной комиссии.

«Комиссия приняла план демаркации границы на 2018 год, утвердила руководителей рабочих групп и согласовала алгоритм выполнения демаркационных работ», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Министерство отмечает, что заседание стало важным шагом на пути к завершению правового оформления границы.

В сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Киев рассчитывает на завершение процедуры демаркации границы с Молдовой до конца 2017 года.