Кишинев и Киев утвердили план демаркации границы на 2018 год
КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Похоже, в спорном вопросе о границе и ее демаркации между Украиной и Молдовой возможны сподвижки. Киев и Кишинев утвердили план демаркации
КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Похоже, в спорном вопросе о границе и ее демаркации между Украиной и Молдовой возможны сподвижки. Киев и Кишинев утвердили план демаркации
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«Комиссия приняла план демаркации границы на 2018 год, утвердила руководителей рабочих групп и согласовала алгоритм выполнения демаркационных работ», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
Министерство отмечает, что заседание стало важным шагом на пути к завершению правового оформления границы.
В сентябре
В ходе визита премьера Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдовы и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Первый совместный погранпункт «Кучурганы-Первомайск» начал работу 31 мая.