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11:14 (мск), источник: Sputnik.md

Кишинев и Киев утвердили план демаркации границы на 2018 год

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Похоже, в спорном вопросе о границе и ее демаркации между Украиной и Молдовой возможны сподвижки. Киев и Кишинев утвердили план демаркации украино-молдавской государственной границы на 2018 год, сообщила прес-служба МИД Украины в среду.

Источник: Sputnik.md

Сообщается, что 17—18 октября в Кишиневе состоялось 60-е заседание совместной украино-молдавской демаркационной комиссии.

«Комиссия приняла план демаркации границы на 2018 год, утвердила руководителей рабочих групп и согласовала алгоритм выполнения демаркационных работ», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Министерство отмечает, что заседание стало важным шагом на пути к завершению правового оформления границы.

В сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Киев рассчитывает на завершение процедуры демаркации границы с Молдовой до конца 2017 года.

В ходе визита премьера Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдовы и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Первый совместный погранпункт «Кучурганы-Первомайск» начал работу 31 мая.

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