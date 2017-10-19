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10:47 (мск), источник: ИА REGNUM

Новый губернатор Приморья «реанимирует» Лермонтовский ГОК

Встреча с коллективом ГОКа получилась эмоциональной. Рабочие обратились к главе региона за помощью, отметив, что трудиться будут, только нужно восстановить производство. Тот гарантировал, что необходимая помощь предприятию будет оказана.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ходе рабочего визита на Лермонтовский ГОК раскритиковал и поддержал смену руководства предприятия, пообещал коллективу инвестиции, сообщают 19 октября в пресс-службе краевой администрации.

В ответ на слова директора предприятия о том, что «геологоразведка, направленная на открытие новых залежей, не осуществлялась», Тарасенко выразил сомнение, что предприятие ждет развитие с таким руководителем.

В сентябре 2016 года были выведены из эксплуатации отработанные залежи руды и не подтверждены новые. Работы по добыче остановились, прекратилась подача сырья на обогатительную фабрику. Без работы остались 140 сотрудников предприятия. На сегодняшний день предприятие живет на средства, получаемые из краевого бюджета. В сообщении пресс-службы говорится, что решен вопрос о выплате ГОКу второго денежного транша в размере 50 миллионов рублей из бюджета края.

«Средства субсидии сегодня уже направлены на расчетный счет предприятия», — подтвердил первый вице-губернатор.

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Первый транш был отправлен еще летом, а всего в этом году Лермонтовский ГОК получит 250 млн руб, которые пойдут на возобновление производственной деятельности. Встреча с коллективом ГОКа получилась эмоциональной. Рабочие обратились к главе региона за помощью, отметив, что трудиться будут, только нужно восстановить производство. Врио губернатора Приморского края заявил, что необходимая помощь предприятию будет оказана.

«Такого безобразия еще не видел. Пока обещать ничего не хочу, но вижу, какие есть трудности, буду вам помогать. Привезу вам сюда инвестора, который готов вкладывать деньги, открывать разрезы», — пообещал Тарасенко, инициировав вопрос о смене руководства организации.

«Вы ответственные работники, защищаете свое предприятие, но директора, который не реализовывает продукцию, я буду гнать», — заявил врио губернатора края. «Кого хотите видеть на этом месте?» — обратился чиновник к коллективу.

После голосования, Андрей Тарасенко дал поручение начать оформление нового руководителя комбината.

Напомним, градообразующее предприятие Лермонтовский горно-обогатительный комбинат начало работу в 1987 году. Основные геологоразведочные работы здесь проводились в 70−80-ые годы, глубокая доразведка месторождения не производилась практически с развала СССР. Доля производимого Лермонтовским ГОК вольфрамового концентрата на рынке России составляла 35%, однако в 2016 году работы по добыче и переработке руды были остановлены.

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