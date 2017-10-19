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10:30 (мск), источник: РБК

ВЦИОМ рассказал о негативном отношении большинства россиян к Собчак

95% респондентов хорошо знают или что-то слышали о телеведущей Ксении Собчак, заявившей о своих президентских амбициях, но 60% опрошенных скорее отрицательно относятся к ней, сообщил ВЦИОМ.

Источник: РИА "Новости"
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опросов о том, насколько россияне знают и как оценивают Ксению Собчак. Согласно опросам 2015 года, которые не публиковались ВЦИОМом (есть​ у РБК), хорошо знают её 72% респондентов, еще 23% что-то слышали о телеведущей. Узнаваемость Собчак растет — в 2012 году всего 57% хорошо знали её.

Несмотря на популярность, журналистка вызывает в первую очередь негативные эмоции у респондентов: 60% относятся к ней скорее отрицательное и всего 21% скорее положительно (пропорция несильно менялась с 2012 года).

Социологи также изучили знакомство россиян с понятием «несистемная оппозиция» — всего 12% в 2016 году смогли привести те или иные ассоциации с этим выражением.

Ксению Собчак к несистемной оппозиции причислили всего 4%, что составляет менее 1% респондентов по всей выборке. Навального к несистемной оппозиции отнесли 15% респондентов, Касьянова — 10%, далее после Собчак идет лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский с 3%.

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Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проведены в 2012—2016 годах. Опросы проведены в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

О планах выдвижения своей кандидатуры Собчак сообщила 18 октября в письме, отправленном в газету «Ведомости». «Уже много лет назад власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак в вашем бюллетене — это и есть графа «Против всех», — объясняет она свой шаг.

«Известность Ксении Собчак высока, но отношение россиян к ней носит выраженно отрицательный характер. В этом смысле она действительно “Кандидат против всех” — или, как минимум, “Не для всех”», — отметили во ВЦИОМ.

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