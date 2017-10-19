ВЦИОМ рассказал о негативном отношении большинства россиян к Собчак
95% респондентов хорошо знают или
95% респондентов хорошо знают или
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опросов о том, насколько россияне знают и как оценивают Ксению Собчак. Согласно опросам 2015 года, которые не публиковались ВЦИОМом (есть у РБК), хорошо знают её 72% респондентов, еще 23%
Несмотря на популярность, журналистка вызывает в первую очередь негативные эмоции у респондентов: 60% относятся к ней скорее отрицательное и всего 21% скорее положительно (пропорция несильно менялась с 2012 года).
Социологи также изучили знакомство россиян с понятием «несистемная оппозиция» — всего 12% в 2016 году смогли привести те или иные ассоциации с этим выражением.
Ксению Собчак к несистемной оппозиции причислили всего 4%, что составляет менее 1% респондентов по всей выборке. Навального к несистемной оппозиции отнесли 15% респондентов, Касьянова — 10%, далее после Собчак идет лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский с 3%.
Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проведены в 2012—2016 годах. Опросы проведены в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.
О планах выдвижения своей кандидатуры Собчак сообщила 18 октября в письме, отправленном в газету «Ведомости». «Уже много лет назад власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак в вашем бюллетене — это и есть графа «Против всех», — объясняет она свой шаг.
«Известность Ксении Собчак высока, но отношение россиян к ней носит выраженно отрицательный характер. В этом смысле она действительно “Кандидат против всех” — или, как минимум, “Не для всех”», — отметили во ВЦИОМ.