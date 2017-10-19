Рухани: Иран полностью готов удовлетворить энергетические потребности Узбекистана

Источник: Podrobno.uz

В ходе визита крупной делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазимом Камиловым в Иран проведены переговоры по различным направлениям сотрудничества. В частности, председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов обсудил с руководителями министерства нефти вопросы взаимодействия в топливно-энергетической области.

Президент Ирана Хасан Рухани на встрече с Абдулазизом Камиловым говорил о том, что необходимые условия для активизации связей между Тегераном и Ташкентом подготовлены по всем направлениям.

«Помимо улучшения транзитных маршрутов, необходимо принимать все усилия для упрощения межбанковских отношений, а также визового режима, чтобы упростить порядок работы для частного сектора двух стран, — отметил он.

Вместе с тем Рухани добавил, что Иран полностью готов удовлетворить энергетические потребности Узбекистана, передает FNA.