Рустам Минниханов: «В организации чемпионата WorldSkills будем равняться на ОАЭ»

Во встрече также приняли участие исполнительный директор международной организации «WorldSkills International» Дэвид Хоуи, президент WorldSkills Abu Dhabi-2017 Мубарак Аль Шамси, исполнительный директор WorldSkills Abu Dhabi-2017 Али Аль Марзуки, гендиректор союза «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» Роберт Уразов и гендиректор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

В ходе мероприятия стороны обменялись впечатлениями после прошедшего дня соревнований. Рустам Минниханов в очередной раз отметил высокий уровень подготовки мирового чемпионата профессионального мастерства и поделился положительными впечатлениями от увиденного.

Мубарак Аль Шамси в свою очередь выразил благодарность за высокую оценку работы оргкомитета и подчеркнул, что Президент РТ все время обращал внимание на малейшие детали организации. «Это дает уверенность, что и в Казани чемпионат пройдет на достойном уровне», — отметил Мубарак Аль Шамси.

«Конечно же, в рамках подготовки к чемпионату мира WorldSkills в ОАЭ была проведена большая работа. Ведь здесь важна каждая мелочь. Нам в этом очень помогли наши коллеги из WorldSkills International», — обратился президент WorldSkills Abu Dhabi-2017 к Саймону Бартли и Дэвиду Хоуи и продолжил: «Нужно помнить, что количество стран участников, компетенций растет от мероприятия к мероприятию. Мы сегодня в Абу-Даби принимаем несколько тысяч участников и экспертов из почти 80 стран. Соревнования освещают 750 представителей различных СМИ со всего мира. Здесь нужна слаженная работа всех служб. В результате за прошедшие 4 дня соревнований чемпионат посетили свыше 105 тысяч зрителей, из которых 35 тысяч — это студенты и ученики школ».