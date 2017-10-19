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11:00 (мск), источник: Podrobno.uz

В Госдуму РФ внесен законопроект о трудоустройстве граждан Узбекистана в России

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения между Москвой и Ташкентом, направленного на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте правительства.

Источник: Podrobno.uz

«Соглашение подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Соглашение направлено на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России и предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующего трудоустройства», — говорится в пояснительной справке к документу.

Предполагается, что соглашение будет способствовать развитию двухстороннего сотрудничества в области трудовой миграции, предотвращению незаконного привлечения иностранных работников к трудовой деятельности.

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