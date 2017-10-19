В Госдуму РФ внесен законопроект о трудоустройстве граждан Узбекистана в России
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.
«Соглашение подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Соглашение направлено на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России и предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующего трудоустройства», — говорится в пояснительной справке к документу.
Предполагается, что соглашение будет способствовать развитию двухстороннего сотрудничества в области трудовой миграции, предотвращению незаконного привлечения иностранных работников к трудовой деятельности.