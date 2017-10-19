Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: судмедэксперты выяснили точную причину смерти Марьянова
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
«В этом что-то есть»: реакция политиков на заявление Собчак
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Опрос показал отношение россиян к идее заплатить Киеву за Крым
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Лобачева: Смерть Марьянова спланирована ради его наследства
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
СМИ: Порошенко ответил на захват вертолетной площадки радикалами
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
11:12 (мск), источник: ТАСС

Для возмещения ущерба по делу экс-губернатора Юрченко арестована его недвижимость

Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следователи для возмещения ущерба по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко ранее наложили арест на его недвижимость. Об этом сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В ходе расследования уголовного дела были приняты исчерпывающие меры для обеспечения возможности возмещения ущерба, причиненного действиями Юрченко. По ходатайству следователя наложен арест на принадлежащие фигуранту загородный жилой дом в поселке Кудряшовском стоимостью более 12,6 млн рублей, земельный участок, а также на баню и помещение в Новосибирске», — сообщила представитель СК.

Юрченко признан виновным в превышении должностных полномочий. По данным СК, в результате его действий, приведших к ограничению участников конкурса, был причинен ущерб ОАО «Газтранском» в виде недополученного дохода на сумму не менее 14 млн рублей, а Новосибирская область недополучила в областной бюджет налогов и дивидендов на сумму более 4,3 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава
В Москве задержан подозреваемый в убийстве из-за конфликта на дороге
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
Яровая предложила наказывать педофилов пожизненным заключением
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
ЦРУ уволило щенка Лулу из-за отказа искать взрывчатку
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь