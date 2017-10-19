Для возмещения ущерба по делу экс-губернатора Юрченко арестована его недвижимость

Источник: ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следователи для возмещения ущерба по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко ранее наложили арест на его недвижимость. Об этом сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В ходе расследования уголовного дела были приняты исчерпывающие меры для обеспечения возможности возмещения ущерба, причиненного действиями Юрченко. По ходатайству следователя наложен арест на принадлежащие фигуранту загородный жилой дом в поселке Кудряшовском стоимостью более 12,6 млн рублей, земельный участок, а также на баню и помещение в Новосибирске», — сообщила представитель СК.