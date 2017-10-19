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11:22 (мск), источник: VLADNEWS

Приморье продолжает вооружаться

В Восточный военный округ поступил новый радиолокационный комплекс «Сопка-2».

Источник: VLADNEWS

Радиолокационное подразделение объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в Приморье получило новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Сопка-2», который способен распознавать отдельные цели в составе группы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Основная задача ТРЛК “Сопка-2” получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке. Благодаря высокой разрешающей способности радиолокационного комплекса, он способен распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы. “Сопка-2” оборудована защитным антенным куполом и способна работать в любых метеоусловиях, в частности, при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до — 40 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении.

Новое оборудование введут в эксплуатацию в 2018 году, отмечает пресс-служба.

В прошлом месяце комплекс «Сопка-2» поступил в подразделение радиотехнических войск округа, дислоцированного в Забайкальском крае.

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