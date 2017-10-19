Правительство придумало, как реформировать ЖКХ

Источник: Sputnik.by

Республиканский семинар проходит в Минске 19—20 октября . Ожидается, что в его пленарном заседании примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Как сообщил Калинин, правительство и органы госуправления подготовили пакет нормативно-правовых актов, которые предусматривают совершенствование финансовых, организационных и правовых основ функционирования отрасли.

В пакет документов входят поправки в Жилищный кодекс, а также пять проектов указов президента, которые оговаривают вопросы утверждения госпрограммы «Чистая вода», ускоренной замены лифтового оборудования в жилых домах, тепловую реабилитацию жилфонда, передачу непрофильных активов спецорганизациям. Еще один проект указа, по словам Калинина, предусматривает расширение категорий граждан, которые имеют право на предоставление от государства жилищных субсидий.

«С учетом обсуждений на семинаре проекты нормативных правовых актов будут доработаны и внесены на рассмотрение главе государства. С принятием концепции будет откорректирована существующая госпрограмма “Комфортное жилье и благоприятная среда” на 2016−2020 годы и подготовлена новая госпрограмма на следующую пятилетку», — сказал Калинин.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство выступает за проведение единой политики в сфере ЖКХ во всех регионах страны, а также за взвешенные реформы в отрасли.