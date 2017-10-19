Анатолий Локоть попросит три процента у Андрея Травникова

Анатолий Локоть сообщил, что на встрече с врио губернатора Андреем Травниковым, которая, как он надеется, состоится в скором будущем, собирается обсудить вопросы бюджета города Новосибирска и межбюджетных отношений. Мэр заявил: «Мы готовы дать свою аналитику и представить свое видение проблемы».

Мэр Новосибирска посетовал, что, когда сегодня делают позитивные комментарии об исполнении областного бюджета и его перспективах, о бюджете города сказать подобное он сейчас не может. Он подчеркнул, что развитие Новосибирска, знаковых проектов сейчас без поддержки «вышестоящих бюджетов» просто невозможно. По словам мэра, город каждый год ощущает нехватку одного миллиарда рублей.