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11:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Анатолий Локоть попросит три процента у Андрея Травникова

НОВОСИБИРСК, 19 октября, ФедералПресс. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о планах поднять на встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым вопрос о внебюджетных отношениях. Как передает корреспондент «ФедералПресс» с брифинга Анатолия Локтя, мэр города намерен поставить вопрос о необходимости возврата областному центру части НДФЛ.

Анатолий Локоть сообщил, что на встрече с врио губернатора Андреем Травниковым, которая, как он надеется, состоится в скором будущем, собирается обсудить вопросы бюджета города Новосибирска и межбюджетных отношений. Мэр заявил: «Мы готовы дать свою аналитику и представить свое видение проблемы».

Мэр Новосибирска посетовал, что, когда сегодня делают позитивные комментарии об исполнении областного бюджета и его перспективах, о бюджете города сказать подобное он сейчас не может. Он подчеркнул, что развитие Новосибирска, знаковых проектов сейчас без поддержки «вышестоящих бюджетов» просто невозможно. По словам мэра, город каждый год ощущает нехватку одного миллиарда рублей.

Анатолий Локоть констатировал, что, конечно, о возврате 10% НДФЛ сегодня речи не идет, но о 3% говорить вполне реально. Эту проблему мэр намерен обсудить на встрече с Андреем Травниковым, но сегодня он не знает, какова будет реакция врио губернатора.

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