Лукашенко рассчитывает в ближайшее время совершить визит на Кубу

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«Просил бы вас очень передать моему другу Раулю (Председатель Государственного совета и Совета Министров Кубы Рауль Кастро. — Прим. БЕЛТА) самые теплые пожелания. Я думаю, что мне удастся в ближайшее время побывать на Кубе. У меня есть долг перед Фиделем. Я должен побывать у него на могиле».

По словам Президента, визит должен способствовать актуализации тематики двусторонних отношений.

«Но вы должны всегда знать — если Беларусь чем-то может помочь и что-то сделать для Кубы, мы всегда открыты и готовы это сделать», — подчеркнул глава государства.

«У нас установились неплохие отношения в сфере экономики. В политике у нас вообще нет никаких проблем. У нас единые взгляды на мировую повестку дня. Практически нет расхождений по вопросам, которые в нее входят», — отметил белорусский лидер.

Политические отношения Беларуси и Кубы характеризуются совпадением позиций по ключевым международным проблемам. Договорно-правовая база двусторонних отношений достаточно развита — заключено порядка 30 межправительственных и межведомственных договоров, соглашений и протоколов, регулирующих отношения в области торговли и экономики, транспорта, военно-технического сотрудничества, здравоохранения, образования, сертификации, в консульско-правовой и других сферах.