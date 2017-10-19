Социалисты в парламенте вызвали министра просвещения «на ковёр»

Источник: Actualitati.md

Необходимость подобных слушаний социалисты объясняют рядом выявленных нарушений при распределении бюджетных средств Национальным агентством по куррикулуму и оцениванию.

Подробнее о проблемной ситуации рассказал депутат от ПСРМ Влад Батрынча:

«Мы требуем проведения слушаний с участием министра просвещения, культуры и исследований по поводу деятельности Национального агентства по куррикулуму и оцениванию. Мы получили информацию о многих нарушениях, допущенных этим агентством. Например, агентству выделили деньги на трудоустройство 40 человек. Однако трудоустроили лишь 9, а остальные деньги распределили между ними в виде премий и материальной помощи, что уже является грубым нарушением».

Кроме того, по словам депутата, были допущены серьезные ошибки и на момент осуществления публичных закупок. Батрынча пояснил, что агентство обращается за услугами только к одной фирме. Есть много вопросов, которые мы хотим задать. Число учащихся, сдающих экзамены на степень бакалавра, снизилось, однако технические расходы выросли.

«Поэтому мы просим провести слушания 26 октября», — сказал он.