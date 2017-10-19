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12:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Дегтярску не вернули прямые выборы главы

Суд поставил точку.

Источник: УралИнформБюро

Уставный суд Свердловской области 19 октября 2017 года вынес решение о сохранении системы непрямых выборов главы Дегтярска. Инстанция проверила принятый областными властями закон «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и не нашла в нем нарушений прав заявителей и противоречий уставу региона. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее с соответствующим иском в суд обратились экс-председатель думы Дегтярска Николай Перков и местный житель Эдуард Трофимов, не согласные с решением областных властей о проведении в муниципалитете непрямых выборов мэров. Они утверждают, что в принятом свердловским ЗакСо законе не учтено мнение местной думы и жителей. Кроме того, отмена прямых выборов нарушает права граждан на участие в местном самоуправлении.

Уточняется, что решение уставного суда вступило в силу немедленно после его оглашения и обжалованию не подлежит.

Напомним, что из-за непрямого характера выборов Дегтярск уже больше года остается «обезглавленным»: полномочия его бывшего градоначальника Игоря Бусахина истекли в октябре 2016 года. В настоящее время в муниципалитете объявлен повторный конкурс по выборам главы: участников предыдущего «забраковала» комиссия, считая претендентов недостаточно квалифицированными для должности градоначальника.

Также стоит добавить, что ранее закон в аналогичном процессе пытались оспорить жители Березовского. Уставный суд тогда также не выявил нарушений, поскольку местные парламентарии сами обратились в ЗакСо с уведомлением об отказе от народных выборов мэра.

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