Дегтярску не вернули прямые выборы главы
Суд поставил точку.
Суд поставил точку.
Уставный суд Свердловской области 19 октября 2017 года вынес решение о сохранении системы непрямых выборов главы Дегтярска. Инстанция проверила принятый областными властями закон «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и не нашла в нем нарушений прав заявителей и противоречий уставу региона. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Ранее с соответствующим иском в суд обратились
Уточняется, что решение уставного суда вступило в силу немедленно после его оглашения и обжалованию не подлежит.
Напомним, что
Также стоит добавить, что ранее закон в аналогичном процессе пытались оспорить жители Березовского. Уставный суд тогда также не выявил нарушений, поскольку местные парламентарии сами обратились в ЗакСо с уведомлением об отказе от народных выборов мэра.