Яровая предложила наказывать педофилов пожизненным заключением

Источник: РИА "Новости"

«Мы впервые предлагаем установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет», — сказала Яровая в четверг на заседании рабочей группы по законопроекту, ужесточающему ответственность для педофилов.

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Вице-спикер высказалась за приостановку сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия для того, чтобы «обеспечить неотвратимость наказания».

В законопроекте также впервые предлагается установить дополнительное отягощающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми. Наличие такого обстоятельства повлечет более строгое наказание, и суд не сможет назначить минимальное наказание для такого рода преступлений, считает парламентарий.

«Развратные действия с несовершеннолетним с использованием своего служебного положения впервые предлагаем отнести к особо тяжким преступлениям и увеличить максимальную санкцию с 8 лет до 15 лет лишения свободы», — сказала вице-спикер Госдумы.

Также впервые предусматривается ответственность за укрывательство тяжких преступлений такой направленности, если они совершены в отношении детей.

Яровая отдельно выделила Интернет как новую форму коммуникации, использование которой в преступных целях позволяет совершать преступления не в отношении одного человека, а в отношении сразу множества потенциальных жертв.