Яровая предложила наказывать педофилов пожизненным заключением
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Рабочая группа при
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Рабочая группа при
«Мы впервые предлагаем установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет», — сказала Яровая в четверг на заседании рабочей группы по законопроекту, ужесточающему ответственность для педофилов.
В законопроекте также впервые предлагается установить дополнительное отягощающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми. Наличие такого обстоятельства повлечет более строгое наказание, и суд не сможет назначить минимальное наказание для такого рода преступлений, считает парламентарий.
«Развратные действия с несовершеннолетним с использованием своего служебного положения впервые предлагаем отнести к особо тяжким преступлениям и увеличить максимальную санкцию с 8 лет до 15 лет лишения свободы», — сказала
Также впервые предусматривается ответственность за укрывательство тяжких преступлений такой направленности, если они совершены в отношении детей.
«Поэтому вводим как отягощающее вину обстоятельство распространение порнографических материалов среди детей в интернете и отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет», — сказала она.