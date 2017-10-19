Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: судмедэксперты выяснили точную причину смерти Марьянова
Секс сокращает жизнь
Хирург районной больницы Сахалина стал сенатором
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Опрос показал отношение россиян к идее заплатить Киеву за Крым
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Эта обложка мне дорого обошлась": Кожевникова о Playboy
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Лобачева: Смерть Марьянова спланирована ради его наследства
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
СМИ: Порошенко ответил на захват вертолетной площадки радикалами
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
11:52 (мск), источник: СуперОмск

Омич притворился чиновником, чтобы стать мэром

«СуперОмску» стали известны имена новых участников конкурса по выборам омского мэра.

Список кандидатов пополнился 27-летним омичом Максимом Щаповым, а также ровесниками — 44-летними Юрием Александровым и Дмитрием Перевальским.

Выпускник общевойскового командного училища имени Фрунзе Юрий Александров и пенсионер Дмитрий Перевальский уже пытались пройти в омский горсовет. Александрову, выдвигавшемуся от «Справедливой России», было отказано в регистрации из-за вновь вскрывшихся фактов о судимости, а к подписям самовыдвиженца Перевальского, похоже, возникли претензии у городской избирательной комиссии.

Что интересно, проверка документов обернулась конфузом. Один из упомянутых кандидатов в качестве места работы указал главное управление внутренней политики (ГУВП) Омской области. Однако, в ходе сверки данных выяснилось, что такого человека там не было.

Как ранее сообщал «СуперОмск», на конкурс по выбору омского мэра уже заявились юрист и предприниматель Роман Кафаров; пенсионер Николай Телепенко; предприниматель Самат Шарипов, вернувшийся из Казахстана в Омск; Сергей Хазин, чья деятельность связана с добывающей отраслью, и еще один постоянный участник всех выборных кампаний, пенсионер Мухаметкали Хасанов.

В ближайшее время документы в комиссию может принести либерал-демократ Алексей Клепиков. Всего же от ЛДПР ожидаются три кандидата.

Документы от соискателей на кресло мэра принимаются до 31 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
Яровая предложила наказывать педофилов пожизненным заключением
Мадрид намерен применить статью о лишении Каталонии автономии
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
ЦРУ уволило щенка Лулу из-за отказа искать взрывчатку
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь