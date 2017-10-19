Омич притворился чиновником, чтобы стать мэром

Список кандидатов пополнился 27-летним омичом Максимом Щаповым, а также ровесниками — 44-летними Юрием Александровым и Дмитрием Перевальским.

Выпускник общевойскового командного училища имени Фрунзе Юрий Александров и пенсионер Дмитрий Перевальский уже пытались пройти в омский горсовет. Александрову, выдвигавшемуся от «Справедливой России», было отказано в регистрации из-за вновь вскрывшихся фактов о судимости, а к подписям самовыдвиженца Перевальского, похоже, возникли претензии у городской избирательной комиссии.

Что интересно, проверка документов обернулась конфузом. Один из упомянутых кандидатов в качестве места работы указал главное управление внутренней политики (ГУВП) Омской области. Однако, в ходе сверки данных выяснилось, что такого человека там не было.

Как ранее сообщал «СуперОмск», на конкурс по выбору омского мэра уже заявились юрист и предприниматель Роман Кафаров; пенсионер Николай Телепенко; предприниматель Самат Шарипов, вернувшийся из Казахстана в Омск; Сергей Хазин, чья деятельность связана с добывающей отраслью, и еще один постоянный участник всех выборных кампаний, пенсионер Мухаметкали Хасанов.

В ближайшее время документы в комиссию может принести либерал-демократ Алексей Клепиков. Всего же от ЛДПР ожидаются три кандидата.