Омич притворился чиновником, чтобы стать мэром
«СуперОмску» стали известны имена новых участников конкурса по выборам омского мэра.
«СуперОмску» стали известны имена новых участников конкурса по выборам омского мэра.
Список кандидатов пополнился 27-летним омичом Максимом Щаповым, а также ровесниками — 44-летними Юрием Александровым и Дмитрием Перевальским.
Выпускник общевойскового командного училища имени Фрунзе Юрий Александров и пенсионер Дмитрий Перевальский уже пытались пройти в омский горсовет. Александрову, выдвигавшемуся от «Справедливой России», было отказано в регистрации
Что интересно, проверка документов обернулась конфузом. Один из упомянутых кандидатов в качестве места работы указал главное управление внутренней политики (ГУВП) Омской области. Однако, в ходе сверки данных выяснилось, что такого человека там не было.
Как ранее сообщал «СуперОмск», на конкурс по выбору омского мэра уже заявились юрист и предприниматель Роман Кафаров; пенсионер Николай Телепенко; предприниматель Самат Шарипов, вернувшийся из Казахстана в Омск; Сергей Хазин, чья деятельность связана с добывающей отраслью, и еще один постоянный участник всех выборных кампаний, пенсионер Мухаметкали Хасанов.
В ближайшее время документы в комиссию может принести
Документы от соискателей на кресло мэра принимаются до 31 октября.