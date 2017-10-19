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11:51 (мск), источник: СуперОмск

Фролову повысят зарплату до уровня мэра Омска

Сегодня, 19 октября, финансово-бюджетный комитет ОГС одобрил поправки с решение № 91, касающееся денежных вознаграждений муниципальных служащих.

Источник: Reuters

В целом изменения касались ограничений в начислении премий чиновникам, но затронута была и зарплата и.о. мэра Сергея Фролова. Предполагается увеличить его ежемесячные вознаграждение до уровня зарплаты градоначальника, функции которого он выполняет с середины июля.

«Сейчас Фролов исполняет обязанности мэра, а зарплату имеет не как у мэра. То есть он по факту работает как мэр, а денежное вознаграждение не получает как мэр. С его точки зрения и вообще по-человечески это несправедливо — если человек выполняет работу более ответственную, то он за большую ответственность должен получать и большие деньги», — отметил вице-спикер ОГС, председатель общественной организации «Оплот» Андрей Ткачук.

Так, теперь с принятием данных поправок на заседании горсовета 25 октября зарплата и.о. мэра Сергея Фролова повысится вслед за его повышением в должности.

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