Фролову повысят зарплату до уровня мэра Омска

В целом изменения касались ограничений в начислении премий чиновникам, но затронута была и зарплата и.о. мэра Сергея Фролова. Предполагается увеличить его ежемесячные вознаграждение до уровня зарплаты градоначальника, функции которого он выполняет с середины июля.

«Сейчас Фролов исполняет обязанности мэра, а зарплату имеет не как у мэра. То есть он по факту работает как мэр, а денежное вознаграждение не получает как мэр. С его точки зрения и вообще по-человечески это несправедливо — если человек выполняет работу более ответственную, то он за большую ответственность должен получать и большие деньги», — отметил вице-спикер ОГС, председатель общественной организации «Оплот» Андрей Ткачук.