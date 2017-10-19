Фролову повысят зарплату до уровня мэра Омска
Сегодня, 19 октября,
Сегодня, 19 октября,
В целом изменения касались ограничений в начислении премий чиновникам, но затронута была и зарплата и.о. мэра Сергея Фролова. Предполагается увеличить его ежемесячные вознаграждение до уровня зарплаты градоначальника, функции которого он выполняет с середины июля.
«Сейчас Фролов исполняет обязанности мэра, а зарплату имеет не как у мэра. То есть он по факту работает как мэр, а денежное вознаграждение не получает как мэр. С его точки зрения и вообще
Так, теперь с принятием данных поправок на заседании горсовета 25 октября зарплата и.о. мэра Сергея Фролова повысится вслед за его повышением в должности.