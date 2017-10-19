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11:53 (мск), источник: РИА Новости

Австралия ввела санкции против главы Севастополя и ряда депутатов от Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Правительство Австралии ввело персональные санкции в отношении ряда депутатов Государственной думы РФ, госслужащих из Крыма, губернатора Севастополя, а также представителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Источник: РИА "Новости"

«Получил уведомление о введении в отношении меня и ряда моих коллег и товарищей финансовых и визовых санкций со стороны… Австралии. Понятно, что горечь от утраченной перспективы познакомиться с кенгуру “фигуранты” очередного санкционного списка вряд ли испытывают. Лично меня каждое такое решение о персональных международных санкциях лишь убеждает в правильности политической позиции — и по Крыму, и по Донбассу», — написал на своей странице в Facebook Козенко.

Согласно приведенному Козенко документу, кроме него, санкции введены в отношении депутатов Госдумы от Крыма Константина Бахарева, Светланы Савченко, Рулана Бальбека, Михаила Шеремета, Павла Шперова, а также в отношении прокурора Крыма Олега Камшилова, вице-премьера республики Георгия Мурадова, губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Также в списке несколько десятков представителей властей ДНР и ЛНР.

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