Австралия ввела санкции против главы Севастополя и ряда депутатов от Крыма

«Получил уведомление о введении в отношении меня и ряда моих коллег и товарищей финансовых и визовых санкций со стороны… Австралии. Понятно, что горечь от утраченной перспективы познакомиться с кенгуру “фигуранты” очередного санкционного списка вряд ли испытывают. Лично меня каждое такое решение о персональных международных санкциях лишь убеждает в правильности политической позиции — и по Крыму, и по Донбассу», — написал на своей странице в Facebook Козенко.